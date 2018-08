Noche de bailarinas y tortugas Jorge Ruiz, líder de Maldita nerea, en el escenario de Poniente. El grupo murciano Maldita Nerea triunfa en la tercera jornada de conciertos en Poniente con su gira 'Bailarina', de su último álbum GLORIA MARTÍNEZ Lunes, 13 agosto 2018, 00:39

Miles de personas se encargaron anoche de llenar Poniente para disfrutar de la jornada dominical de conciertos de la Semana Grande. Una invasión de tortugas y bailarinas -así se hacen llamar los fans del grupo- lo dio todo durante las más de dos horas que duró el espectáculo de Maldita Nerea. Estaban impacientes, y no era para menos, porque llevaban sin actuar en la ciudad desde el concierto ofrecido en la Laboral en 2014.

A las once de la noche, las luces azules de los focos inundaron el espacio y los músicos comenzaron a salir. «Ha amanecido en el planeta equivocado y sin dejar de dormir», comenzó entonando Jorge Ruiz, vocalista y líder del grupo, las primeras estrofas de la canción 'Me pesan las alas', de su último disco publicado en noviembre del pasado año, 'Bailarina'. Empezaron pisando fuerte con esta canción, una de las más movidas de su último trabajo. Pero ese solo fue el comienzo de una gran noche. A esta, la siguieron algunos de los grandes éxitos de la banda como '¿No podíamos ser agua?', 'Por el miedo a equivocarnos', 'El secreto de las tortugas', 'No pide tanto idiota', 'Cosas que suenan a' y 'En el mundo genial', con un público que cantaba de principio a fin todas las letras con ovaciones, gritos y largos aplausos cuando terminaba cada tema. «Buenas noches, Gijón. Os vamos a contar historias en forma de canciones y si no son cantadas, las quitamos del repertorio», saludó Jorge Ruiz.

Buena parte del protagonismo de la noche se lo llevaron las canciones de su último álbum, como 'Cuando todas las historias se acaban', el 'single' para el que Maldita Nerea contó con la colaboración de Leire Martínez, vocalista de La oreja de Van Gogh. A esta se sumaron 'Calcetines' y 'Bailarina'.

El grupo murciano, que comenzó su andadura en los escenarios en 2003, celebra esos 15 años de música con la gira que acompaña a su último disco. Lo que no ha cambiado en su trayectoria es el peso primordial que confieren a las letras y su significado. Su compromiso va más allá. A lo largo de estos años, han realizado numerosos proyectos relacionados con la música como el campamento de verano Maldita Beach Rock en 2013 y 2014. Sin embargo, Jorge Ruiz, que además de cantante es logopeda, siempre ha querido unir el mundo de la educación y el de la música, e imparte charlas por todo el país.

En el aspecto musical, los premios no paran de avalar su carrera. De hecho, este mismo año han sido nominados como mejor grupo y mejor álbum nacional en los premios The hall of stars. Visto su éxito, seguro que quedan muchas tortugas con puntas por disfrutar.