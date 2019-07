«Hay que normalizar que la gente ame diferente» La artista pamplonesa Natalia Lacunza, en una imagen promocional. / E .C. La cantante Natalia Lacunza, finalista en la pasada edición de 'Operación Triunfo', llega a Asturias con su disco de debut bajo el brazo, 'Otras alas' KAY LEVIN Martes, 2 julio 2019, 00:32

Acaba de lanzar su primer disco, 'Otras alas'. Y, con su debut musical bajo el brazo, Natalia Lacunza (Pamplona, 1999), tercera finalista de la pasada edición de 'Operación Triunfo', estará hoy firmando discos en el centro comercial de Fnac Asturias (Oviedo), siendo la 'triunfita' que más temprano se ha lanzado al ruedo en solitario. Entre las nuevas canciones de este trabajo destaca 'Nana triste', alabada por crítica y público, que ya ha conseguido cuatro millones de reproducciones en Youtube y ser número uno en Spotify e iTunes en España, un resultado que le ha «asombrado» a ella misma.

-Acaba de lanzar su disco debut, ¿cómo valora la respuesta de la audiencia?

-La verdad es que cuando me dicen las cifras de reproducciones no puedo más que sonreír. Cuando lo estaba grabando no era todavía muy consciente de que esto era para que todo el mundo lo escuchara. Una vez ha nacido el EP, para mí ya está, me quité un peso de encima. Ahora me da respeto mirar los resultados, porque al final este disco es algo que me ha salido de dentro y necesito un tiempo para que se asiente.

-¿En qué momento decidió realizar este proyecto?

-Al principio de hecho no tenía la intención de que lo que estaba componiendo se convirtiera en un proyecto sólido, pero al final ha salido así. En este caso, cada una de las siete canciones que lo componen tiene un productor distinto, y eso le da una personalidad muy distinguida a cada tema. Aún así, es un trabajo bastante homogéneo en general, que tiene un poco de todo. Cada canción te lleva a una situación concreta y eso lo hace entretenido de escuchar.

-¿En qué se inspiró para estas composiciones?

-Cada letra la escribí de una manera distinta. Al sentarme a crearlas no tenía tampoco la intención de contar algo concreto, sino de decir lo que creo que tengo que decir. Tiene también un sentido completo el disco, pero que no es necesario que sea comprensible en el sentido lógico. Es decir, para mí fue más un proceso del subconsciente que consciente. Fueron días muy intensos, con muchas emociones fluyendo en el proceso de creación, que son las que provocan que me exprese de maneras distintas. Cada una de ellas nace de una mezcla de sentimientos difíciles de descifrar.

-Previamente lanzó el single 'Nana triste', que ha registrado números increíbles en la red. ¿Se esperaba esta reacción?

-'Nana triste' es supersencilla y sincera, básicamente no tiene mucha producción porque fue muy orgánica. Es la más directa de todos, sin artificios, grabada solo a dueto con Guitarricadelafuente. Para mí es un tema superespecial, el que más me ha hecho andar en mí misma, por así decirlo. Al escribirla desde dentro no fui muy consciente de que un día fuese a salir a la luz. La acogida que ha tenido ha sido sorprendente y me dio una gran alegría que algo tan íntimo, que me agrada tanto, también le guste a la gente.

-En otra de ellas, 'Olivia', habla de su 'otra cara', ¿a qué se refiere?

-Tiene mucho de personal porque ese era el nombre que inicialmente me iban a poner mis padres. Lo usé para titular la canción porque habla de cómo en algunos momentos he sentido que quería ser otra persona, una forma de afrontar las cosas de manera distinta y no dañarme a mí misma, que en ocasiones me ha pasado. Es un tema que surge de un cúmulo de sensaciones que se compactan en esas letras.

-Fue tercera finalista de 'Operación Triunfo' en 2018, ¿qué le aportó pasar por el programa?

-Cada vez que me paro a pensar en ello, y conforme pasa el tiempo, me doy cuenta de que hay muchas cosas que han cambiado en mi vida desde que terminó 'Operación Triunfo'. Fue una etapa muy intensa, con sus cosas buenas y malas. La experiencia en la Academia fue muy bonita, guardo muy buenos recuerdos de entonces. Además me ha dejado muchos compañeros que todavía hoy son grandes amigos a los que quiero y con los que me sigo viendo. Creo que nos curtió mucho el programa, aguantando la presión, trabajando de forma intensiva desde el primer día, aprendiendo sin parar... Una experiencia muy completa. También aprendí a salir de mi lugar de confort y desarrollarme conociendo gente nueva.

-¿Y qué ha pasado en su vida desde entonces hasta ahora?

-Buff (resopla)... Ha sido solo medio año pero para mí es como si hubiera sido hace mucho tiempo. Han pasado tantas cosas que parece que hayan sido muchos más meses. Me he rodeado de un buen equipo, he podido trabajar en lo que me gusta, he vivido experiencias nuevas y he conocido más a fondo la industria musical y cómo funcionan las cosas por dentro. A nivel emocional, ha sido un año muy intenso hasta la publicación del disco, y aún queda mucho por recorrer todavía.

- ¿Alguna sorpresa al entrar de llena en el negocio?

-Hasta ahora estoy bastante contenta. En la industria musical me tratan muy bien, no tengo ninguna queja.

-Usted reconoció su orientación bisexual en público, ¿le ha conllevado eso algún tipo de crítica?

-En el mundo de la música no, no he tenido ningún problema. Sí que he recibido bastantes mensajes críticos de la gente en las redes, al ser una cara más visible. El problema es que muchas personas reciben mensajes de este tipo, lo cual es un reflejo de que sigue habiendo personas que quieren hacer daño a otros por lo que eres o por ser como eres. Opinan y critican tanto por lo que uno expresa como por cómo uno se viste, y me he dado cuenta de que queda mucho trabajo por hacer, porque lo más grave es que hay gente joven que tiene ese tipo de comportamientos, que no tienen respeto por los demás o conciencia de que puede haber gente distinta con otras orientaciones. Es algo sobre lo que habría que reflexionar.

-El Día del Orgullo LGBT fue tema de debate, tanto a nivel electoral como social, ¿falta mucho por avanzar en España?

-Lo que falta es avanzar hasta que la aceptación de esta diversidad sea algo totalmente global, que haya una normalización del hecho de que hay gente que ama de forma diferente. Hace falta una sociedad coherente con los principios de igualdad de derechos para todos y libertades de cada persona. Pero para ello hay que pelear hasta que esto ocurra. Es muy importante darle visibilidad y celebrar el origen reivindicativo de este movimiento, tanto recordar de dónde viene el Día del Orgullo Gay, que nació hace ya medio siglo, como pensar a dónde queremos ir y lo que falta por conseguir.

-Con solo 20 años ya ha metido la cabeza en el mundo de la música, ¿dónde se ve en el futuro?

-Eso no lo sé aún, me ha faltado tiempo para pensarlo. Me quedan tantas cosas todavía por hacer... Lo que tengo claro es que, a partir de lo que tengo ahora, quiero que sea la base para seguir desarrollando una carrera musical. Hasta entonces, y mientras esto ocurra, solo quiero sentir que soy coherente conmigo misma en cada momento de mi vida, en mi trabajo y en mi vida personal, da igual a dónde me lleve el futuro. Lo que sí me gustaría es poder viajar y vivir en otras ciudades, pero es difícil decir cuándo y a qué lugares ir todavía. De momento tengo más que suficiente con centrarme en 'Otras alas'.