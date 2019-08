Pacho Flores estrena 'Concierto de Otoño' Pacho Flores tocó ayer la trompeta sobre las tablas del Campoamor. / MARIO ROJAS La Oviedo Filarmonía al completo, bajo la dirección de Lucas Macías, desplegó todas sus virtudes con 'Aires de la Pomarada' El Campoamor se vistió de gala para la presentación de la obra del venezolano en Europa MANUEL D. ABAD OVIEDO. Jueves, 15 agosto 2019, 00:19

Un abarrotado Teatro Campoamor lució sus mejores galas para recibir al músico venezolano Pacho Flores en el estreno en Europa del 'Concierto de Otoño', una obra que ha contado con la participación de la Sinfónica Nacional de México, la Tucson Symphony, Hyogo PAC Orchestra y la Oviedo Filarmonía.

El concierto comenzó con otro estreno, 'Aires de la Pomarada', donde la Oviedo Filarmonía al completo, bajo la dirección de Lucas Macías, desplegó todas sus virtudes antes de dar paso al 'Concierto para corno da caccia en Mi bemol' de J. B. G. Neruda, cuando se anunció el cambio en el orden del programa en las dos últimas obras, de modo que sería la 'Sinfonía número 39 en Mi bemol Mayor, k543' de Mozart la que sonaría antes del ansiado 'Concierto de Otoño'.

Pacho Flores, afincado desde hace unos años en Valencia, dio muestra de su talento en los tres movimientos de la obra, que requieren la utilización de cuatro trompetas diferentes: estuvo vibrante con una trompeta en Do en 'Son de luz', intimista en 'Balada de floripondios' -con fiscorno y corneta en Fa- y con un espectacular despliegue de múltiples recursos, toda una apoteosis bajo el resplandor de su trompeta en Re, en 'Conga de Flores'. El público, entregado, no dejó de aplaudir hasta conseguir un bis, que tuvo una sorpresa, la presencia sobre el escenario de un joven compatriota con el que interpretó un dueto de título 'El Diablo Suelto', que rebautizó para la ocasión con el nombre del muchacho -Arcano- que se encargó del cuatro, un instrumento de su tierra. El público ovetense se resistía a irse tras asistir a una gran velada de música. Las palmas echaban humo, exigiendo un nuevo bis, que el afable y encantador músico venezolano no negó. Así que regresó con un merengue venezolano (explicó las diferencias con el más conocido merengue dominicano en un par de sencillos trazos) del compositor también venezolano Aquiles Baéz, con el que remató una sensacional velada.

En Oviedo, Flores demostró las razones por las qué es considerado uno de los mejores del mundo con este instrumento. Y eso que era el estreno en Europa de 'Concierto de Otoño', del mexicano Arturo Márquez.

Formado en el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, obtuvo el Primer Premio del Concurso Internacional Maurice André, del que dicen es el concurso para trompeta más destacado del mundo, así como el Primer Premio en el Concurso Internacional Philip Jones y Primer Premio en el Concurso Internacional Cittá di Porcia y recientemente fue galardonado con la Medalla de Oro de los Global Music Awards, junto a Jesús 'Pingüino' González, por 'Entropía', su proyecto para trompeta y guitarra plasmado en disco en Deutsche Grammophon.