Pasión Vega y Pipo Prendes, complicidad a dos voces

Un entusiasmado Campoamor, con el patio de butacas lleno, disfrutaba ayer del concierto compartido de Pasión Vega y Pipo Prendes, dos artistas de distintas trayectorias ... unidos por la complicidad entre ambos y su devoción común por la música de cepa popular. Así lo proclamaban los dos cantantes desde el título de este recital: 'Esencia de raíz' y lo mostrarían en las más de dos horas de intensa actuación que ofrecieron al público carbayón, en la que cada uno de ellos mostró los temas más emblemáticos de su repertorio y en la que brindarían más de una sorpresa tan inesperada como aplaudida por el coliseo ovetense en pleno.

Aunque conectados por la amistad desde hace tiempo. este era el primer concierto de Vega y Prendes juntos, una oportunidad que los dos artistas aprovecharon no solo para poner de manifiesto la química entre sus canciones sino también, especialmente en el caso de la malagueña, para presentar los temas que llevará en su gira 'Canto y río', entre ellos algunos de los que la han acompañado con mayor fortuna a lo largo de su carrera.

Abrió el concierto Pasión, vestido azul y canasta de flores, con sus músicos –entre ellos el asturiano Jacobo de Miguel al piano– y 'Cuando amanezca a volar', seguido de 'Por algo será', auto declaración de diva y poderío: «Si me llamo Pasión por algo será». Saludó con sencillez y rosa en mano siguió con otro clásico, 'De tripas corazón', para enfilar al bolero 'Querría'. Tributo al maestro Serrat con un personal 'Mediterráneo', en colaboración con el público. Y más homenajes como 'Pequeño vals vienés', de Lorca, porque «en tiempos de crisis ahí está la voz de los poetas». Empalmaría con una apasionada interpretación de 'La Tarara'. Remanso íntimo con otra vieja perla, 'Noche de ronda', y un muy aplaudido 'ramillete', que incluyó 'El último trago', 'Un mundo raro' o 'El jinete'. Guiño a la gran Dúrcal con 'La gata bajo la lluvia' y la Pradera con 'Fina estampa'. 'María la portuguesa' de Carlos Cano el dio pie a presentar a Pipo: «Esta noche tengo el placer de compartirla con él».

Pasión aún regaló 'María se bebe las calles' y 'Gracias a la vida'. Pero, tras el descanso, le tocó el turno al candasino. Arrancó con su propia banda, con 'Respiro' y aplausos a la sinceridad de un grande: «A ver quién arregla ahora esto después del nivelazo de Pasión. Lo haría navegando con 'La carabela' y 'Un paso más' con las palmas del teatro. Prestó también su particular homenaje a Serrat en forma de 'Vals'. Luego vendrían 'La Llorona', 'Viajera', a dúo con Pasión Vega, y 'Si me he dejado el corazón afuera'.

Una feliz reunión de dos ases de la canción, de la que se benefició un agradecido público ovetense, al que le pasó el tiempo volando.