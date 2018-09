Paul McCartney, el legado de los Beatles y la valentía de innovar Paul McCartney durante un concierto en 2014. / Reuters El músico de Liverpool, de 76 años, esquiva la jubilación y publica su decimoséptimo disco en solitario, 'Egypt Station' ÁLVARO SOTO Madrid Jueves, 6 septiembre 2018, 19:19

Con puntualidad inglesa (tres discos por década desde 1990), Paul McCartney sigue diciéndole al mundo que su música está muy viva. El artista de Liverpool, que no da muestras de agotamiento ni quiere oír hablar de jubilación, publica este viernes su nuevo álbum, 'Egypt Station', 16 nuevas canciones con el inconfundible 'sello McCartney', una mezcla de respeto al legado de los Beatles y de valentía para seguir innovando y no acomodarse.

En 'Egypt Station', su decimoséptimo disco en solitario, McCartney toca muchos palos. Hay un inicio y un final conceptuales y después suenan temas pop-rock, hard-rock, giros electrónicos y guitarreo. Algunas canciones duran menos de un minuto y otras, más de siete. «Solía beber tanto/Me olvidaba de regresar a casa/Mentía a mi médico/Pero ahora ya no lo hago/Porque soy feliz contigo/Tengo muchas cosas que hacer», canta McCartney en 'Happy with you', toda una declaración de intenciones para un hombre que no reniega de su pasado, pero que tampoco se acomoda en él.

Aunque podría hacerlo, obviamente. Porque Paul McCartney es una de las grandes leyendas de la música. Seis décadas al pie del cañón, desde que en una iglesia de Liverpool conoció a John Lennon y juntos crearon el grupo más importante de la historia, The Beatles. Apenas diez años duró aquel sueño, que sin embargo, dejó más 200 canciones, más de 500 millones de discos vendidos y un estilo del que McCartney se ha considerado guardián de las esencias. Consciente del peso de la leyenda 'beatleniana', el artista, de 76 años, ha sido capaz de labrarse una brillante carrera en solitario que comenzó en 1970 y que hasta hoy tenía como último hito 'New', publicado en 2013.