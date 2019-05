Rodrigo Cuevas arrasa en Londres con su 'Mundo por Montera' RITA ÁLVAREZ TUDELA «Como la Concha Márquez Piquer por el mundo», definía su viaje el asturiano EL COMERCIO Gijón Domingo, 19 mayo 2019, 16:21

El asturiano Rodrigo Cuevas llevó su más reciente espectáculo 'El Mundo Por Montera' a Londres, dentro del Festival Ñ Ribera del Duero, organizado por el Consejo Regulador de Ribera del Duero, Sonorama Ribera y el Instituto Cervantes de Londres.

Esta fue la primera visita de Cuevas a Londres, donde bromeó con que la distancia del vuelo desde Asturias a Londres fue más corto que llegar desde allí al alojamiento donde se quedaba en la capital británica.

El cantante, compositor, acordeonista y percusionista se ganó al público con la traducción al inglés de la tonada asturiana «Arboleda bien plantada». En el espectáculo tampoco faltaron los acordes de una de sus adaptaciones más conocidas: «Soy de Verdiciu», que dejó para el final de la actuación.

La música tradicional con bases electrónicas de Cuevas llegó a The Dome en Tufnell Park en Londres en una actuación tan apabullante y divertida como acostumbra el apodado como «el creador postmoderno del momento».

«Vivo en una aldea de siete habitantes, pero no os voy a decir dónde, para que no me vengan a robar el wifi, que ahora mismo lo tengo abierto para los del lugar, pero no para el resto», contaba Cuevas en el camerino antes de salir al escenario.

Cuevas bromeó con que su visita a Londres era la versión 3.0 del actor Paco Martínez Soria llegando a la gran ciudad: «O quizás mejor como la Concha Márquez Piquer por el mundo».

Con Cuevas compartieron cartel, Efecto Pasillo, La Excepción, Morgan, Shinova y los asistentes disfrutaron los vinos de Ribera del Duero y las paellas de London Paella School. Se trata del primer festival indie de música española en Londres, con las mejores bandas, gastronomía y un ambiente festivo único.

Tras su actuación en Londres y el pasado 8 de febrero en Lima dentro del IV Festival Internacional de Teatro Temporada Alta, donde el público limeño llenó la sala, Cuevas irá a Roma el próximo 6 de junio y a Frankfurt el 21 de junio.