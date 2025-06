Juan Martínez, músico de Los Ruidos: «Somos más ácidos y corrosivos que nunca»

Los Ruidos, la mítica banda liderada por Juan Martínez lanza en los próximos días su álbum 'Procastinación' (Ataque), el cuarto de estudio de un proyecto ... que nacía en 1983 apostando por un sonido tan potente y directo como sus letras, inyectadas de acidez punk. Siguen fieles a ese espíritu, mejorado por la experiencia, y una prueba son los temas de este disco en el que cuentan con las colaboraciones de Dean Chamberlain (Code Blue, The Motels) y el mismísimo Ramoncín. Esta noche, 20 de junio, sonará un adelanto en el concierto tributo a Alberto Toyos en la sala Tribeca de Oviedo, en el que participan un buen número de músicos asturianos y que tuvo su primer capítulo anoche en Avilés.

Desde su Magoo Studio, Martínez admite la conexión del título con el del disco 'Nací cigarra' (2014): «Este también es un poco cigarrón, porque yo soy algo anárquico a la hora de hacer las cosas. Trabajo, pero no cuando me lo manda nadie, sino cuando realmente tengo ganas y es que componer música no es como ir a la oficina. Hay que tener cierto rigor y dedicarle horas, pero para hacer una canción es mucho más aconsejable escupirla, vomitarla, tener algo realmente que decir que sentarte sobre un papel sin tener nada en la cabeza. Yo siempre preferí la primera opción», dispara, revelando de un mismo tiro la cocina y la poética del grupo que forma con Román Fernández (guitarras) y Jaime Suárez (batería).

Con idéntica claridad defiende el bagaje de la banda: «Nosotros ahora mismo tenemos una ventaja sobre otros grupos y es que somos más ácidos y más corrosivos que nunca. Quizás porque nunca tuvimos un reconocimiento que creo que merecíamos. Llevamos muchos años luchando, no por encontrar la fama que, a mí concretamente no me gustaría ir por la calle y que me parara la gente a hacerse una foto. Pero sí el poder ir a tocar a sitios con un poco de capacidad de público, que la sala esté llena y encima sepan de qué va».

La nostalgia no entra en la dieta del cantante y bajista de Los Ruidos pero tampoco el adanismo, por eso apunta que «antes éramos pocos los que nos atrevíamos a hacer música corrosiva, era un ejercicio de brutalidad como tirarse a un precipicio y hoy son muchísimos porque cualquier chaval tiene acceso a instrumentos, redes, etc. Es genial pero favorece el intrusismo que corrompe la sinceridad de las bandas profesionales», expresa. Y que su vocación provocadora y crítica no es pose lo muestra el tema 'Crucifixión', sobre el genocidio de Gaza: «Hay a quien le gusta expulsar margaritas por la boca cuando la vida es oscura y dura a veces. Provocar es bueno para obtener reacciones de la gente, que no se aborregue», afirma.

Cortes como 'El retrovisor' (con Ramoncín) o 'Mad about me' (con Chamberlain) muestran la confluencia feliz de estilos en el nuevo disco, un sello de la banda: «Seguimos siendo inclasificables, con los años conseguimos sonar como Los Ruidos pero con un amasijo de influencias que metemos en la batidora y salen canciones muy diferentes. Realmente hacemos lo que nos da la gana», sentencia Juan Martínez.