Siente Xixón recorta su duración pero mantiene la apuesta por la música en directo en la hostelería

E. C.

M. F. Antuña Gijón Lunes, 19 de mayo 2025, 12:34 Comenta Compartir

Gijón continúa firme en su apuesta por acercar la música en directo a los locales de hostelería. Y, pese a la sentencia que tumbaba las ... bases del anterior programa de Siente Xixón ante la denuncia de los locales nocturnos agrupados en Asturias de Noche, vuelve a presentar una nueva convocatoria tanto para el interior de los locales como para las terrazas adaptada a lo que en su día apuntó la sentencia. Ese fallo sostenía que el programa no era algo excepcional, sino que se prolongaba demasiado en el tiempo para considerarse como tal. De esta forma, se busca esa excepcionalidad acortando los periodos de duración y acotando las actuaciones a, por ejemplo, un máximo de diez no consecutivos. Además, se establecen medidas de control de ruido para evitar posibles molestias a vecinos tanto en interiores como en exteriores. Ese control, que no llevará aparejadas sanciones, sí podría significar la salida del programa de un local en el caso de que se incumplan las condiciones.

Pero saben en el Ayuntamiento, y por ende las Concejalías de Medio Ambiente, Cultura y la sociedad Divertia, que son los agentes implicados, que la normativa autonómica no permite actuaciones en locales de hostelería y que, por lo tanto, «presumiblemente» en palabras exactas de Jesús Martínez Salvador, pueda haber una nueva denuncia solicitando la paralización de las bases como sucedió con la anterior convocatoria por parte de Asturias de Noche. No sería una sorpresa la llegada de esa nuevo recurso, pero confían en Gijón en que el Principado de Asturias acometa el cambio normativo que se ha comprometido a llevar a cabo para permitir la música en directo en locales de hostelería, como ya ocurre en otras comunidades autónomas como Andalucía. Desde hoy están ya disponibles las dos convocatorias, Siente Xixón y Siente Xixón Terrazas. La primera se celebrará del 30 de octubre al 1 de enero y la segunda del 24 de marzo al 31 de mayo, obviamente en el segundo caso del año 2026. Con las restricciones apuntadas, de diez actuaciones máximas en días alternos por local y periodo, no hay estipulado un máximo de establecimientos que puedan participar del programa. Es más, la invitación es que se animen los más posibles. En la presentación de las nuevas bases del programa hubo presencia de la Asociación Asturias con la Cultura, constituida este año precisamente para reclamar al Principado de Asturias una reforma del catálogo de espectáculos público que abra la puerta a la cultura en los locales hosteleros. Han sido partícipes de la elaboración de las bases Otea y las asociaciones de vecinos.

