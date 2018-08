«Si me tomo ahora un Cacaolat con Licor 43, me muero» Kike Dembinsky esperando el Pumarín-Somió. :: JOSÉ SIMAL Kike Dembinsky, cantante de Los Testigos, se prepara para viajar hoy en autobús a los noventa en el Botánico M. F. ANTUÑA Lunes, 6 agosto 2018, 00:57

Un buen día 1992 vio la luz. Springsteen en El Molinón le hizo meterse en la música como algo más que espectador. Desde hace cinco años, Kike Dembinsky (Gijón, 1976), cantante de Los Testigos, se dedica de forma profesional a la música. Hoy (22.30 horas, localidades agotadas) viajará en autobús, en el Pumarín-Somió, a los noventa del Tik, el Jardín, el Oasis, el 'walkman' y el Cacaolat con Licor 43 en el Jardín Botánico de Gijón.

-Se suben al Pumarín-Somió... Y resulta que ahora va Cabueñes.

-Ya. Pero nosotros queremos recordar aquellos años de nuestra quinta, y también mayores y más pequeños, para rememorar diez años de fiesta. Ese es el autobús que nos llevaba al Tik, al Jardín, al Oasis, pero primero pasaba por el Players, por el Txoko Txiki, por Casa Arturo.

-¿Por qué dicen que los noventa están denostados?

-Porque el tirón de los ochenta es brutal, es lo que demanda la gente. La calidad musical en España, no digo que fuera mala, pero en esa década bajó un poco. Pero ahora los noventa empiezan a estar de moda.

-¿Su gran noche en los 90?

-Cualquiera del Tik.

-¿Qué pasa que no hay discotecas ya?

-Pues no sé. Será que la gente joven no quiere ir. Por eso queremos recordarles a todos que antes había discotecas a las íbamos a encontrarnos.

-¿Qué van a tocar?

-Clásicos de los noventa. 'Sabor de amor' no puede faltar, alguna canción disco clásica. Vamos a hacer algo en inglés, que nunca lo hemos hecho. Nick Kamen, con 'I promised Myself', OBK... Y ya está, no digo más.

-¿Su canción?

- 'I Promised Myself' me volvía loco.

-¿Y qué tenía en las manos?

-Un Cacaolat con Licor 43. Si lo piensas... Vaya mezcla. Si lo tomo ahora me muero.

-¡Qué estómagos! ¡Qué higados!

-Sí, éramos muy jóvenes y hasta falsificábamos el carné. El portero sabía que tenías 15 años y te dejaba pasar igual. Era todo muy inocente. Íbamos a ligar y no ligábamos.

-Algo ligaría.

-Cero. Iba a dar vueltas alrededor del Tik con el Cacaolat en la mano y era incapaz de acercarme a la chica que me gustaba.

-¿Habrá mejorado la técnica?

-Algo sí. Pero nada que ver con los chavales de ahora, que yo los veo muy lanzados. Nosotros éramos unos probitinos.

-¿Ligar con Whatsapp es más fácil?

-Sí. Ahora tienen Tinder, Whatsapp... Pero eso yo no lo sé, soy un hombre comprometido.

-¿Para su boda contrataría a los Testigos?

-Por supuesto. Es diversión garantizada.

-¿Y puesto a contratar a otros?

-Algo muy similar a nosotros, aunque no hay nada parecido a Los Testigos, que abarcase a todos los invitados en el plano musical. Se trata de que la gente de 20 a 70 años lo pase bien.

-Pregunta para pillar: ¿se acuerda lo que costaba el autobús?

-35 pesetas.

-¿El Cacaolat?

-No sé, poco. Yo iba con la invitación especial del Players.

-¿Iba a la playa con 'walkman'?

-Y con sombrilla.

-¿Y qué sonaba?

-Sprinsteen, Nirvana, Perl Jam... Todo lo que no hacemos Los Testigos.

-¿Y ahora qué lleva?

-Música, pero no por ocio, si no por trabajo, escucho las canciones que me tengo que aprender. Para este 'show' me he tenido que preparar 20 temas del tirón.

-Los ochenta, los noventa, Eurovisión. ¿Qué será lo próximo?

-No sabemos. Daremos una vuelta a algo por ahí o algún homenaje. Algo que tenga sentido del humor, que podamos sacar la sonrisa.

-Era fan de 'Sensación de vivir'. ¿Brandon o Dylan?

-Era más de Brandon.

-¿Qué series le tientan ahora?

-Estoy enganchado a 'La casa de papel', y soy de series como 'Breacking Bad'. Pero estoy huyendo de las series, porque me gusta más el cine.

-¿Trap y reguetón?

-No me dicen nada. La música que les ha tocado vivir a los jóvenes me parece que es un poco triste. Se ha perdido mucha calidad musical, cualquiera es cantante. No hay más que leer las letras del reguetón y el trap. Y yo no soy de canción mensajes, pero eso mete miedo al pánico. Una canción tiene que ser contada más o menos bien.

-¿El concierto de su vida?

-Springsteen en el 92. Es mi artista. Era un neno, yo me quise dedicar a la música por él.

-¿Se lo debe todo a Bruce?

-Igual que Bruce se lo debe todo a Elvis. Cuando escuché el álbum de cinco discos en directo, quedé impresionando, y dije: «Tengo que aprender a hacer eso». Y aquí estoy, haciendo el tonto para la gente.

-¿Va a ir a ver a Manel Fuentes o rechaza imitadores?

-Pues igual voy. Manel es un 'showman' brutal.

-¿El peor concierto de su vida?

-REM en Gijón. Me llevé una patada en el estómago.

-¿Un lugar de vacaciones?

-Mi segunda casa es Conil de la Frontera.

-¿Mochila o maleta?

-Maleta. 'Pa' eso soy muy pijo.

-¿Plan perfecto de veranín?

-Buena música, amigos, playita con sombrilla, cerveza fresca y buenos alimentos.