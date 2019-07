«Tras todo el miedo y la incertidumbre, ahora aparecen los sueños cumplidos» Manu Carrasco, en un hotel de Madrid. :: VIRGINIA CARRASCO Llega a Asturias este viernes para ofrecer un concierto dentro del ciclo Gijón Life GUILLERMO MAESE Miércoles, 17 julio 2019, 00:15

La gira 'La Cruz Del Mapa' de Manuel Carrasco se consolida como una de las más exitosas del año en España. Sus conciertos en el Wanda Metropolitano y el Benito Villamarín, frente a 55.000 y 45.000 personas respectivamente, han afianzado al cantante entre los artistas del momento. Sus cifras en estos últimos meses son de vértigo: cuando el disco salió a la calle el pasado 7 de diciembre, estuvo seis semanas en el número uno de la lista oficial de ventas de álbumes en España; en solo un mes, obtuvo un triple disco de platino; y desde entonces no ha hecho más que vender y llenar estadios. El enérgico artista llega a Gijón pasado mañana para presentar su octavo disco en el Gijón Life (22 horas), pero antes atiende al diario EL COMERCIO.

-En los conciertos del Wanda y del Benito Villamarín ha reunido a 100.000 personas y en otros cinco más ha colgado el cartel de no hay billetes. ¿Está viviendo momentos que serán imborrables en su carrera?

-Sin duda, son cruces en el mapa que quedarán para toda la vida. Después de mucho trabajo y dedicación, parece que las cosas casi inalcanzables pueden llegar a suceder. Hay que soñar fuerte y trabajar duro, es la tónica de esta gira.

«Quiero que el público asturiano vea de lo que somos capaces»«Ni en mis mejores sueños habría imaginado llenar el Wanda y el Villamarín»

-Cada vez son menos habituales los macro conciertos en estadios, parece que solo están reservados para unos pocos. ¿Cuál es su reacción cuando se los plantean?

-No le voy a negar que tuvimos muchas dudas y miedos, pero finalmente nos liamos la manta a la cabeza y en esta gira están ocurriendo cosas excepcionales. He pasado por todas las situaciones posibles a lo largo de mi carrera teniendo altos y bajos. La tónica de una carrera larga no siempre es continua, siempre puede haber momentos difíciles y hay que estar preparados. Veníamos de unos años muy buenos, empezamos a ver que el público aumentaba en cantidad y en energía y creo que uno de nuestros fuertes es el directo.

- Ningún concierto es igual, pero en todos traslada a su gente mensajes positivos animándoles a que luchen por sus sueños, ¿el suyo se ha cumplido?

-Mis sueños se han ido ampliando, nunca hubiera pensado llenar estadios en mis conciertos. Mis ilusiones eran mucho más de andar por casa, pero esto es cuestión de superase día a día. Yo siempre he sido un tío vergonzoso, algo que en un mundo como este no debes ser, pero fui capaz de superar ese miedo. Mi pelea continua sigue siendo el miedo, superar esas adversidades me ha hecho cumplir todos mis sueños. Tras esa mezcla de miedos, incertidumbre y responsabilidad, aparecen los sueños cumplidos.

- En Úbeda le hemos visto emocionarse al terminar una de sus canciones, ¿qué sucedió?

- Fueron lágrimas de felicidad, valoro mucho todo lo que me está sucediendo. En Jaén en concreto, estábamos en el camerino y escuchábamos al público cantar las canciones del disco nuevo. En mis conciertos hay un ambiente de fiesta que no puedo dejar pasar de largo. Donde mejor me lo paso es encima del escenario, ahí se terminan todas las dudas y los miedos.

- Debutó hace 17 años en 'Operación Triunfo', le hemos visto crecer artística y personalmente. ¿Nota un cariño especial por haber sido parte de aquel programa?

-Subir a un escenario y sentir que la gente entiende mi código es muy gratificante, llevar conmigo a la gente al mundo que he creado con mis canciones es impresionante. No son mundos tan distintos, todos compartimos muchas cosas, quizás parte de esos miedos y ganas de luchar.

-¿Conoce personalmente Gijón? ¿Le gusta?

-Tengo muchas ganas de ir a visitaros, no he tocado muchas veces por allí, te diría que solo he ido una vez con la banda. Creo que hay mucha gente que todavía me tiene que descubrir y eso para mi es una motivación extra. Os vais a enterar de lo que somos capaces de hacer (ríe). Invito a la gente a que venga al concierto, ya no solo por el éxito que estamos teniendo, sino porque llevamos una gira que conectamos mucho con el público, hay una energía especial. Es un show muy trabajado en lo sonoro y lo audiovisual. Espero que sea una noche especial.