El ojo tuerto de Dios

Este es uno de los libros que he tenido la suerte de descubrir gracias a la labor de los auténticos libreros, por desgracia en período ... de extinción, esos profesionales que cuando tomas en tus manos un libro te hacen una señal de negación para que lo sueltes y cuando les suplicas que te recomienden un libro diferente, un libro que te sorprenda y te asombre, una obra que te renueve la fe en la literatura, toman el ejemplar y, sin dudarlo, te dicen, léete esto. Así me ocurrió con esta novela del profesor Raúl Quinto (Cartagena, 1978) Las libreras que me brindaron la posibilidad de disfrutar de su lectura fueron Mónica Bernat y Celia Pujol de la Librería Noviembre de Benicàssim. 'Martinete del rey sombra' son dos novelas en una, perfectamente ensambladas y asombrosamente cómplices. Una trata de un acontecimiento histórico singular, ocurrido en España en el verano de 1749: la persecución decretada contra la población gitana, la más terrible de toda la negra historia de los gitanos de Europa, que comportó hacinamiento, sufrimiento y esclavitud, y cuyo objetivo no era otro que «la salud del reino, la desinfección y el exterminio», es decir, «terminar con la lepra social que pudría el reino». El decreto fue firmado por el rey Fernando VI y auspiciado por Zenón Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada, y por el obispo de Oviedo, Gaspar Vázquez Tablada, quien contaba con la venia vaticana. Y la otra novela, o la otra parte del libro, trata del rey Fernando VI y de la corte de aquellos torpes e indignos primeros borbones rodeados de escándalos, traiciones y decisiones absurdas y nefastas para el pueblo En una novela los gitanos y su historia, sus oscuros orígenes, su forma de vida, su lengua, su triste realidad, su dolor y muerte en una España atolondrada e intransigente, un «pueblo de tinieblas, los siempre nadie». En la otra la corte corrupta del primer borbón, el francés Felipe V, que terminó su reinado sumido en la locura, y de su hijo Fernando VI, quien heredó la pésima salud mental de su padre. Historias de soledades y locuras, el «brillo negro del poder y la gloria», como lo denomina el autor. Raúl Quinto, con una pericia narrativa poco corriente y un tratamiento arriesgado y sobresaliente del lenguaje, ensambla ambas circunstancias, alternando capítulos en uno y otro sentido, en una obra que se sitúa entre las más importantes de las publicadas en castellano en los últimos años. 'Martinete del rey sombra' es una hermosa novela sobre la intransigencia contra el pueblo gitano y sobre el poder inútil y corrupto de los primeros borbones, sus liturgias vacías, su tristeza existencial y sus destinos torcidos.

