Llega mañana al Jovellanos 'Los lunes al sol', versión teatral de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral de la película del primero que ... saca al escenario a un elenco coral del que forman parte Mónica Asensio, José Luis Torrijo, Fernando Cayo, Fermi Herrero, Fernando Huesca, César Sánchez, Melania Cruz y Marcial Álvarez. Es este último quien habla de la función.

-Vienen al origen. Aquí se documentó Fernando León de Aranoa para la película; van a tener un público muy conocedor del asunto del naval.

-Sí, lo tenemos en cuenta. Siempre que vamos al norte o a Cádiz, lugares donde hay astilleros, lo tenemos en cuenta y la respuesta se nota.

-Llevan ya bastante gira, la función está muy madura.

-La tenemos muy hecha y la disfrutamos mucho.

-¿Qué tiene el teatro que no tiene la película?

-Yo creo que lo que aporta es una conciencia de lo que es tener un trabajo, lo que es un empleo con el que dar sentido a tu vida. No es solo un trabajo para sobrevivir y poder alimentarse, es mucho más, es una forma de vivir, de estar en sociedad, de estar en el mundo, de sentirse útil, de sentir tu autoestima latente y sentir el compañerismo... Es algo muy importante en la vida de las personas y tanto la función como la película dan conciencia de eso. Es importante además que esté bien pagado y en buenas condiciones. En la obra de teatro se da un papel relevante a la chica de la nueva generación, porque la gente joven está ahora muy jodida.

-Es muy coral.

-Sí, y por eso es muy adaptable al teatro. De repente forma esa ceremonia entre varios personajes y eso tiene mucho de teatral porque implica un gran dinamismo. Ese coro que recuerda al griego tiene mucho de ceremonia teatral y está en la función.

-Hoy en día un reparto tan amplio es casi una súper producción.

-Sí, por parte de nuestra productora es una apuesta, pero tiene que ser así, porque si no estamos yéndonos a los monólogos todo el tiempo, que es otra variedad teatral, pero debe existir este tipo de elencos más amplios, que quizá solo se pueden permitir los teatros nacionales. Somos ocho y eso está muy bien.

-¿Se ha pasado usted muchos lunes al sol?

-Alguno, pertenezco a un oficio en el que a veces no sabemos a dónde nos lleva el barco. Yo, afortunadamente, he tenido curro, pero ha habido épocas en las que iba a acabar una cosa y no sabía dónde continuar. Pero si no ha sido un lunes ha sido un miércoles, por eso además los actores entendemos muy bien esta función.

-Los actores siempre dicen que el miedo a que el teléfono no suene no se va nunca.

-Estás trabajando y te preguntas el año que viene qué. Pero no solo en esta profesión, todo está tambaleante.

-Incertidumbre. ¿Afecta mucho a la cultura?

-Es lo último en lo que se piensa, sobre todo con políticas menos progresistas o menos dadas a valorar la cultura.

-¿Qué va a pasar el año que viene con usted?

-Pues no tengo nada a la vista. Tenía un par de cosas, pero no ha sido posible combinarlas. Combinar teatro con teatro es complicado y hace tiempo que no frecuento la tele. Digamos que no cuentan tanto conmigo. Hay momentos y momentos. Volveré.

-Menudo cambio de 'El comisario' a hoy.

-Se hacen cosas magníficas, pero antes se vivía de otra forma, hoy la gente no se conoce, antes era más familiar. Quizá es nostalgia de abuelo cebolleta, pero en rodajes posteriores había más frialdad a la hora de convivir, era todo más veloz. Me producía un poco de desencanto.

-Pero lo suyo es el teatro.

-A mí el modo de vida y la tesitura del teatro no me parecen comparables.

-¿Y cómo ve el teatro?

-Muy bien. Los teatros se llenan y eso que nosotros llevamos un mensaje duro, aunque también hay mucho humor. Creo que hay una vuelta a las salas. Tiene buena salud por parte del público, otra cosa son los apoyos institucionales. Yo creo que el público está deseando salir de las pantallas, del Netflix e ir al teatro.