Mario Álvarez y José Bros, con el decorado de 'Romeo y Julieta' detrás. P. S.

La querencia asturiana de la gran voz de José Bros

El cantante barcelonés vuelve a triunfar en el Campoamor con su 'Pasión lírica'

Ramón Avello

Ramón Avello

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:00

Comenta

No es casualidad que Bros, premio lírico del Teatro Campoamor al mejor cantante de ópera en el 2006, haya elegido Oviedo para inaugurar 'Pasión ... lírica', su nueva gira con el pianista Mario Álvarez, con canciones, arias de ópera y romanzas de zarzuela. El Campoamor constituye para el tenor catalán un talismán. El coliseo ovetense fue testigo de sus éxitos en galas como 'Desde el corazón', 'Non ti scordar di me' o 'Eternamente Bros', y de sus continuados triunfos en ópera desde que debutó en Oviedo en 1993 con 'Fausto', y zarzuela. Los bises en una representación lírica son 'rara avis' ya que con la repetición interrumpen la acción. Pues bien, Bros bisó dos veces en el Campoamor. Una con el aria de Nemorino 'Una furtiva lacrima', y la otra con la romanza de Leandro 'No puede ser', de 'La tabernera del puerto'. Ayer, al final de la segunda parte, Bros manifestó su contento y su agradecimiento por volver a cantar en Asturias. Reveló, pese a ser muy reservado, que vivía «un momento luz» por haberse casado hace un mes. A su mujer le dedicó una de las propinas, 'Canto porque estoy alegre'.

