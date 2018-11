OT 2018: «Parece que os llevamos al matadero», dice Noemí Galera tras el reparto de temas de la gala 7 Reparto de temas de la gala 7. / Tve1 Noelia y Marilia se juegan esta semana la permanencia en el concurso CARLA COALLA Jueves, 1 noviembre 2018, 18:49

«Ya solo quedáis once y cualquier fallo os puede llevar a ser los nominados», confirmaba ayer el jurado de 'OT 2018'. Noemí Galera, en representación de los profesores, también hablaba con los concursantes propuestos para abandonar la Academia sobre los errores que los llevaron a estar allí, porque «aunque hayáis trabajado mucho durante la semana, lo que cuenta es el examen final». Así lo asumían tanto María como Marilia, conscientes ambas de que no habían sido sus mejores actuaciones. Nada que ver con Noelia, que aunque reconocía que había desafinado, estaba convencida de que desde que la nominaron la primera vez había dado un gran cambio. Desde luego, parecía la más afectada por las nominaciones, ya que terminó el programa llorando. Hoy, sin embargo, ha tenido que secarse las lágrimas para enfrentarse al tema que ha elegido y que hemos sabido durante el reparto: 'Stone Cold', de Demi Lovato. Marilia, por su parte, tratará de ganarse el favor de la audiencia con el clásico 'María se bebe las calles' de Pasión Vega.

En el reparto de temas también ha habido hueco para una nueva llamada de atención de Noemí Galera a Carlos Right y Alba Reche, pues se ha dado cuenta de que la canción que les ha tocado defender esta semana, 'Contamíname', de Pedro Guerra, no les ha gustado nada. «Os conozco como si os hubiera parido», decía la directora de la Academia de 'OT 2018' al tiempo que lamentaba que «parece que os llevamos al matadero». La canción grupal será 'Don't stop me now', de Queen; Miki y Sabela cantarán 'No olvidarme de olvidar', de Rosana y Carlos Rivera; Famous, 'No body but you', de Cesár Sampson; Natalia, 'Flames', de Sia; María, 'Voy en un coche', de Christina y los Subterráneos y Julia y Marta, 'Love on top', de Beyonce.