'Vida', su nuevo disco Ana Belén: «He llegado a avergonzar a mi familia» Ana Belén visita 'El Hormiguero' con su nuevo disco, 'Vida'. / Antena 3 La artista publica su nuevo disco de canciones inéditas once años después CARLA COALLA Lunes, 19 noviembre 2018, 23:02

Ana Belén ha visitado esta noche a Pablo Motos para presentar su nuevo disco, 'Vida', con el que vuelve a salir al mercado con canciones inéditas tras once años sin hacerlo. Sí había habido más álbumes de la artista, tal y como ha contado en 'El Hormiguero', pero de versiones y colaboraciones. «Cuando he echado cuentas y me he dado cuenta de que llevaba once años sin sacar algo nuevo me he sorprendido», ha confesado, al tiempo que hablaba de la ilusión y las ganas que había puesto en este disco.

La artista también ha hablado de la presencia de su marido, Víctor Manuel, en el disco, ya que precisamente el tema que da título a su disco es obra suya. «Tenía tres canciones y yo elegí 'Vida' porque creo que es la que estaba hecha para mí», le ha contado a Pablo Motos, desmintiendo algunas de las palabras que Víctor Manuel había pronunciado durante su reciente paso por 'El Hormiguero'.

Pablo Motos también ha aprovechado para hacer cantar a Ana Belén 'Let it be', mientras él la acompañaba con la guitarra. La artista ha confesado en 'El Hormiguero' que «soy muy cantarina, me encanta cantar, he llegado incluso a avergonzar a mi familia porque soy capaz de ponerme a cantar por la calle, incluso cuando estamos de compras en unos grandes almacenes, por ejemplo, y la gente nos mira».