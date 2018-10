'Tu Cara Me Suena 7': Anabel le tira un zapato a la cabeza a Santiago Segura y María Villalón hace pleno Anabel Alonso se mete en la piel de Rocío Jurado. / Antena 3 Santiago Segura ha sustituido a Carlos Latre en el jurado CARLA COALLA Sábado, 27 octubre 2018, 01:43

Tu Cara Me Suena 7 ha vuelto a reinar en su franja de emisión tanto ante los espectadores, como en las redes sociales. La audiencia ha vuelto a demostrar que el concurso de imitación es uno de los favoritos de la pequeña pantalla y razones no le faltan. Ha sido una noche de grandes actuaciones, desde Anabel Alonso, que se ha metido en la piel de Rocío Jurado «sin desafinar ni una nota», como ha destacado Lolita, hasta llegar a Soraya, que ha vuelto a sorprender tanto al público como al jurado metiéndose en la piel de Rosalía. «Yo me pregunto dónde tienes el límite», preguntaba Àngel Llàcer, «nos has dejado boquiabiertos». Eso sí, hemos visto a Anabel tirar un zapato a Santiago Segura tras ponerle un 4 de valoración. Una práctica a la que se ha unido José Corbacho tras recibir la suya.

También María Villalón ha recibido grandes elogios al meterse en la piel de Antonio Molina y hacer frente al famoso tema 'Cocinero, cocinero', lo que le ha valido un pleno de 12 del jurado: «La mejor de la noche», ha dicho Manel Fuentes. También el público ha opinado lo mismo, convirtiéndola en vencedora. Grandes elogios también ha recibido Carlos Baute, que se ha metido perfectamente en el papel. A Mimi, por otro lado, le ha tocado meterse en la piel de Jennifer López, con gran aceptación del jurado. Corbacho ha puesto el punto cómico de la gala de 'Tu Cara Me Suena 7', al igual que Anabel tras tirarle un zapato a Santiago Segura. Manu Sánchez tampoco ha conseguido valoraciones muy altas a pesar de bailar y cantar en inglés, todo un reto para el humorista.