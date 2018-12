La indirecta del presentador de 'Boom' sobre la salida de Jose de 'Los Lobos' 'Los Lobos' pierden a un integrante. Antena 3 Jose participará el día 18 de diciembre en su último programa CARLA COALLA Viernes, 14 diciembre 2018, 21:58

«¿Estáis bien, no? Bueno, si estuviéseis mal tampoco me lo diríais?». Con estas declaraciones de Juanra Bonet, presentador de 'Boom', así como con la imagen de Jose, enfocada con la cámara en primer plano, es como ha llegado la indirecta a la salida del intrépido concursante de 'Los Lobos'. La noticia ha caído como un jarro de agua fría para los espectadores del programa y fans del equipo, que no esperaban que se dividiesen. Los cuatro han demostrado una pericia increíble y no eran pocos los que soñaban que, después de su longeva participación en el concurso, acabaran por llevarse el bote (que ya asciende a la friolera de 3,460.000 euros).

No solo eso. 'Los Lobos' de 'Boom' se convirtieron en concursantes de récord al ser los que más tiempo habían permanecido en el programa, una cifra que crece día a día. Ahora, sin embargo, habrá que ver si continúan con su gran éxito sin Jose, o si la marcha de este hace mella en el ovacionado equipo. Lo que sí hará será llevarse la cantidad proporcional de lo que llevan acumulado, 1,886.100 euros.

Esta tarde han vuelto a protagonizar un gran espectáculo en 'Boom' al haber superado las cuatro primeras bombas sin ningún error. En la segunda prueba ha sido Manu, de 'Los Lobos', el que se ha enfrentado a la única concursante que quedaba imabatida del otro equipo, aunque también él se ha hecho con la victoria en esta ocasión.