Boris Izaguirre, de las cocinas de 'MasterChef Celebrity' a asesor de novias en su nuevo programa Boris presenta su nuevo programa. / Instagram de Boris Izaguirre DKISS apuesta por la adaptación española de 'Say yes to the dress' CARLA COALLA Martes, 30 octubre 2018, 17:59

La temática nupcial sigue siendo marca de la casa en DKISS, que vuelve a innovar con la adaptación española de 'Say yes to the dress'. Bajo el título de 'Sí, quiero ese vestido', Boris Izaguirre regresa a la televisión, tras un fructífero paso por 'MasterChef Celebrity', para conducir este nuevo programa para asesorar a las novias. El estreno está previsto en el canal para el próximo 11 de noviembre a las 21.00 horas, tras triunfar en países como Estados Unidos o Reino Unido.

Boris Izaguirre, el asesor nupcial de 'Sí, quiero ese vestido', no estará solo, sino que contará con un grupo de expertos estilistas que se encargarán en todo momento de aconsejar a las novias que acudan a la tienda para encontrar el vestido que lucirán en su gran día. Precisamente hoy ha sido Patricia Montero, que próximamente pasará por el altar, la que nos ha enseñado a través de su perfil de Instagram algunas fotos del plató en el que se graba el programa que va a conducir el actual concursante de 'MasterChef Celebrity'.

Galería. Patricia Montero enseña el plató. / Instagram de Patri Montero

Tal y como anuncia la cadena en su página web sobre el nuevo programa, 'Sí, quiero ese vestido' seguirá la misma dinámica que las versiones inglesa y norteamericana bajo la batuta de Boris Izaguirre. Toda clase de novias, con gustos muy variados, pasarán por la tienda para encontrar el vestido perfecto para su gran día.