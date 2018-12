Mi Casa es la Tuya Chistian Gálvez se arrepiente de «tocarle el culo» a Penélope Cruz Christian Gálvez visita a Bertín Osborne en 'Mi Casa es la Tuya'. El presentador y Almudena Cid visitan a Bertín Osborne en 'Mi Casa es la Tuya' CARLA COALLA Viernes, 21 diciembre 2018, 23:37

Es uno de los presentadores con más éxito del panorama nacional, pues de lunes a viernes pone cara en Telecinco a 'Pasapalabra'. Un programa que le ha dado muchas cosas buenas, entre ellas, a su mujer, Almudena Cid, a la que conoció en plató y con la que sufrió «un flechazo» que dura ya diez años (tres de novios y siete de casados). Pero no siempre estuvo en la cresta de la ola, pues a pesar de comenzar muy joven en esto de la televisión, con 22 años tuvo que trabajar en una juguetería «porque a pesar de haber ganado un Premio Ondas con 'Desesperado Club Social', cuando este fue clausurado por razones políticas, nadie llamó», le ha confesado Christian Gálvez a Bertín Osborne.

Fue años después cuando un productor que había trabajado con él le propuso que se presentara al casting de 'Caiga quien Caiga', convirtiéndose poco después en una de las caras del espacio. Esto le reportó de nuevo fama, aunque no se siente demasiado orgulloso: «Creo que 'Caiga quién Caiga' me aportó todo, pero aprendí cosas como 'te voy a hacer una entrevista y me voy a reir contigo, pero no de ti'. Nos reíamos de la gente».

Christian Gálvez incluso ha recordado uno de los episodios que más lo avergüenzan. «En la película 'Volver', Penélope Cruz, que era gran amiga del programa y nos invitaba a los estrenos y a todos lados, llevaba un culo postizo. El día del estreno de la película, queríamos tocarle el culo para comprobar que en esta ocasión no lo llevaba. Ella acudió con Mathew McConaghey, su pareja en ese momento y yo fui a tocarle el culo. Cuando Mathew se dio la vuelta y me miró...menos mal que Penélope se rió y trató de defendeme diciendo 'he's a friend'«, ha confesado el presentador de 'Pasapalabra' en 'Mi Casa es la Tuya'.