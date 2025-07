Cinco finalistas y un ganador: 'Tu cara me suena' celebra su final más igualada en Antena 3

J. Moreno Jueves, 10 de julio 2025, 00:03 Comenta Compartir

Son cinco los finalistas pero sólo uno se alzará como el ganador. 'Tu cara me suena' echa el cierre este viernes de la undécima edición (a las 22:00 horas en Antena 3) con un último programa en directo donde nadie puede prever quién puede vencer. Ana Guerra, Esperansa Grasia, Gisela, Melani y Mikel Herzog disputarán entre sí para conquistar a los espectadores en casa, que serán los que decidan qué artista merece alzarse como el mejor imitador y cantante de la temporada.

El formato, que produce Atresmedia en colaboración con Gestmusic, cierra además una edición de récord, donde las galas emitidas han promediado un 21,4% de 'share' y 1.724.000 espectadores; un verdadero oasis en la pequeña pantalla que contrasta con las audiencias cada vez más fragmentadas del resto de ofertas televisivas.

A la final llega la cantante Ana Guerra, que se dio a conocer en 'Operación Triunfo 2017', para hacer doblete tras ganar en 'El desafío', el concurso de Antena 3 que pone a los famosos a hacer retos.

Objetivo solidario

«En aquel programa era más competitiva porque estaba muy lejos de mi zona de confort y quería demostrarme a mí misma que sí que podía. Pero eso es algo que no busco ahora en 'Tu cara me suena'. Creo que es importantísimo que lo que ganemos vaya a una ONG y ese es el objetivo: ayudar», desveló la artista canaria en un encuentro con medios.

Ella ha elegido a Melody para imitar en la final, en la que por cierto la última representante de Eurovisión acudirá también en directo para presenciar la actuación de Ana Guerra.

Desde 'Operación Triunfo' también llegó, aunque de la primera edición, Gisela. En 'Tu cara me suena' volvió a coincidir con su compañera Chenoa en el que, como curiosidad, es el mismo plató de 'OT1'. Sobre sus competidores en el programa, comentó que su mayor rival es ella misma. «Superarme cada semana, el tener tiempo para ensayar, el sacarlo de debajo de las piedras, porque es difícil», confiesa. «Pero es que los dos jovencitos más jovencitos de la edición son bestias pardas. Son insuperables a nivel vocal. Tienen un talento natural. Melani García es una chica prodigio y Mikel Herzog no se queda atrás», expresó la cantante, que se meterá en la piel de Pink en la final.

La cómica y 'tiktoker' Esperansa Grasia imitará a Carla Morrison. Desveló que hizo un casting previo para 'Tu cara me suena' que lo hizo «fatal». «Salí pensando que jamás me llamarías», aseguró. No obstante, es una de las finalistas de la edición, donde ha descubierto que le gusta cantar: «Es un hobby que disfruto». Mikel Herzog Jr., hijo del conocido cantautor, también llegó a la última fase del concurso, convertido en una de las sorpresas del programa. Para él, lo más difícil ha sido «moverse» en el escenario. «Soy de piano y de instrumento, lo de bailar está siendo un descubrimiento máximo», dice. Para la actuación final, eso sí, ha elegido a Benson Boone.

Por su parte, Melani se transformará en Anne Hathaway en esta última noche de la edición. La que fuera representante de España en Eurovisión Junior dejó al jurado de 'Tu cara me suena' boquiabierto en más de una ocasión. La joven, además, ha tenido que compaginar las sacrificadas grabaciones del concurso con sus exámenes de selectividad. Reconoce que son sus padres lo que le hacen mantener los pies en la tierra y que seguirá con sus estudios. «Este es un mundo que es efímero. Vas, vienes, te llaman o no te llaman. Lo que hago, lo hago por ilusión, porque me gusta y además es superbonito tener un trabajo que no ves como un trabajo», subrayó.

Además de las actuaciones de los finalistas, en esta última entrega de la temporada, el público también podrá ver a Yenesi metiéndose en la piel de Cher y, por otro lado, Goyo Jiménez y Manu Baqueiro se unirán para imitar juntos a Modern Talking. Bertín Osborne se pondrá en la piel de AC/DC para poner el broche final a 'Tu cara me suena', un producto cien por cien español que nació en 2011 y ya ha sido versionado en más de cuarenta países.

