Dani Mateo sustituye a Frank Blanco como presentador de 'Zapeando' en La Sexta Efe El humorista se pondrá al frente del espacio a partir de septiembre EL COMERCIO Gijón Viernes, 26 julio 2019, 21:29

Relevo al frente de 'Zapeando'. El popular programa de la sobremesa de La Sexta será conducido a partir de septiembre por el humorista Dani Mateo.

El actual presentador, Frank Blanco, sorprendió hace unos días anunciando que la próxima temporada no será el conductor del espacio, que pasa a las manos del hasta hora colaborador del Gran Wyoming en 'El Intermedio', un formato que sufre su segunda baja en pocos meses, ya que Gonzo será el sustituto de Jordi Évole al frente de 'Salvados'. No obstante, no se descarta que el catalán siga colaborando de forma puntual con el espacio de Wyoming.

Dani Mateo es uno de los rostros más populares de la televisión nacional desde que comenzó su carrera como monologuista en Paramount Comedy, cadena en la que también presentó el espacio 'Noche sin tregua' (2004). En el año 2007, se sumó al equipo de 'Sé lo que hicisteis...', ya en La Sexta. En 2011 llegó en 'El intermedio' como colaborador y en 2013 se encargó de presentar 'El intermedio: international edition' en las tardes del fin de semana, un espacio que fue cancelado poco después.