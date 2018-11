'El Hormiguero': Enrique San Francisco habla sin tapujos de «todo lo que me he metido» Enrique San Francisco presenta 'La penúltima'. / Antena 3 El actor ha visitado a Pablo Motos para presentar 'La penúltima', que llegará a Gijón CARLA COALLA Martes, 13 noviembre 2018, 23:09

Enrique San Francisco ha llegado a 'El Hormiguero' con su nuevo espectáculo, 'La penúltima', bajo el brazo y muchas cosas que confesar a Pablo Motos. El actor ha concedido una de sus entrevistas más polémicas, al menos en lo que se refiere a su vida, pues no le ha costado hablar de «todo lo que me he metido«. Sin tapujos ha criticado a la sociedad actual, porque asegura que »hay que saber cuándo parar«. Ahí es donde radica, dice San Francisco, el secreto de no morir, además de »meterse productos de calidad«, lo que le ha asegurado a Pablo Motos que él siempre ha hecho.

Enrique San Francisco ha sorprendido al público al confesar en 'El Hormiguero', «todo lo que me he metido«, pero también al hablar abiertamente de la actual censura, »censura a la opinión«, lo que el actor considera peor que la censura que había en la época de Franco. Otra pincelada de su vida que se podrá disfrutar gracias a 'La penúltima' en directo en toda España, llegando a recalar en Gijón a partir de enero.

Pablo Motos también ha revelado en 'El Hormiguero' cómo fue el proceso hasta acordar la entrevista, pues Enrique San Francisco llamó para ir al programa pero luego tardó varios días en contestar al teléfono. En concreto a Laura, la mujer del propio Pablo, que quería preparar la entrevista con el actor. Tanto Pablo como Enrique han contado entre risas que, finalmente, fue posible que contactaran.