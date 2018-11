El Hormiguero 3.0: José Coronado hace 'spoiler' de su película José Coronado visita a Pablo Motos para presentar 'Tu hijo'. / Antena 3 El actor llega a los cines el próximo viernes con «Tu hijo» CARLA COALLA Miércoles, 7 noviembre 2018, 23:37

José Coronado ha visitado esta noche a Pablo Motos para presentar su nueva película en 'El Hormiguero', 'Tu hijo', que llega a los cines el próximo viernes. El actor da vida a Jaime, un médico y padre de familia al que la vida da un giro de 180º cuando su hijo de diecisiete años recibe una brutal paliza que lo deja en estado vegetativo. Viendo que las autoridades no hacen nada para encontrar a los culpables, Jaime, lleno de ira y dolor, decide tomarse la justicia por su mano. Un 'thriller' dirigido por Miguel Ángel Vivas y del que José Coronado dice que «es la vida, lo estamos viendo todos los días, si te tocan a un hijo, eres capaz de hacer lo que sea». Coronado ha revolucionado las redes sociales al hablar de la película, pues los internautas han deducido que se le había escapado el final de la película.

José Coronado también ha hablado en 'El Hormiguero' del infarto que sufrió hace unos meses, asegurando que «es lo mejor que me ha pasado, el infarto ha sido una bendición, ahora me cuido más, estoy más sano, gracias al infarto soy mejor persona». El actor incluso le ha confesado a Pablo Motos que se rompió una costilla durante el rodaje y que tuvo que llegar al final de la película con dolores, porque no se podía quedar a medias. «Eso sí que es una putada, dolía mucho, aún me molesta. Pudimos seguir rodando porque, afortunadamente, las escenas de acción ya las habíamos grabado».

José Coronado ha disfrutado de su visita a 'El Hormiguero' gracias a la buena sintonía que ha demostrado con Pablo Motos, incluso ha hablado de actualidad y se ha reído con la periodista Cristina Pardo.