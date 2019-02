El Hormiguero La escena de 'Perdiendo el Este' que hizo vomitar a Julián López Julián López y Miki Esparbé visitan a Pablo Motos. / Antena 3 La película supone la secuela de la taquillera 'Perdiendo el Norte' CARLA COALLA Martes, 12 febrero 2019, 22:49

Tiene todos los ingredientes necesarios para repetir el éxito de público que su predecesora, 'Perdiendo el Norte'. Ahora es Julián López el que recoge el testigo de Yon González para ponerse al frente de 'Perdiendo el Este', una comedia en la que vuelve a compartir cartel con Carmen Machi, Miki Esparbé, Malena Alterio y Younes Bachir, a los que se unen Silvia Alonso y Leo Harlem, entre otros. La cinta se adentra en la marcha a China de Braulio, una puerta que quedara abierta con el final de su predecedora.

Julián López y Miki Esparbé han visitado esta noche 'El Hormiguero' para contarle a Pablo Motos los entresijos del rodaje de la película. En concreto, Julián ha hablado de la grabación de un momento concreto que en el tráiler se ve que hizo vomitar a su personaje, pero no solo eso. El actor ha confesado que tuvo que comer «larvas de gusano», escenificando con sus gestos que no le había agradado nada el sabor. De hecho, le ha contado al presentador que «pedí una hamburguesa o una pizza, algo que me quitase el sabor de aquello, pero allí todo sabe a comida china».

Al hilo de esta confesión, el propio Karlos Arguiñano, a través del teléfono rojo que comparte con Pablo Motos ha participado en la conversación comentando su propia experiencia: «Yo llegué a comer huevos de hormiga que parecían lentejas y me costó tragar. Otro día comí cocodrilo en Kenia y parecía pollo».