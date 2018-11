Eliminan un vídeo de Dani Mateo sonándose los mocos con la bandera de España «No quería ofender ni a los españoles ni al Rey ni a los chinos que venden estos trapos», dijo el colaborador televisivo EL COMERCIO Gijón Jueves, 1 noviembre 2018, 19:54

La Sexta ha tenido que ceder ante la presión de las protestas contra un vídeo que la cadena tenía colgado en su página web. Las imágenes correspondían al programa 'El intermedio' en el que el colaborador Dani Mateo aparece sonándose la nariz con la bandera de España. Este fragmento ha generado una avalancha de críticas en redes sociales que, finalmente, ha obligado a la cadena a retirar el vídeo de la web.

Con la bandera de España a su derecha y el himno nacional sonando de fondo, el cómico simuló en el programa conducido por El Gran Wyoming de este miércoles un estornudo para luego sonarse los mocos con la enseña. «¡Hostia! ¡Perdón! ¿Qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie», afirmó Mateo mientras besaba la bandera con ironía: «Sana, sana, culito de rana».

La broma del colaborador continuó:

«Compañeros, ¿podemos repetir? No quería ofender ni a los españoles ni al Rey ni a los chinos que venden estos trapos. ¡Trapo, no! Perdón. Señores de la Audiencia nacional, no soy yo, son las contradicciones. Lo pone aquí, no administrar a personas hipertensas y mucho menos a presentadores torpes».

Tras el revuelo que ha causado el sketch, el propio Dani Mateo ha querido aclarar las cosas en su perfil de Twitter:

El sentido del sketch de la bandera era - o así lo entendí yo - demostrar que, cuando los ánimos están muy caldeados, las banderas se vuelven más importantes que las personas y eso es peligroso. Por eso me desmoronaba al comprobar que me había sonado en ella. Nunca fue ofender. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 1 de noviembre de 2018

La explicación del colaborador televisivo no ha sido suficiente para que muchos usuarios hayan vertido sus críticas contra él. Entre ellas, Frank Cuesta apuntaba a una «pérdida de valores».

Estoy en shock despues de ver sonarse los mocos con la bandera de España a Dani Mateo en el @El_Intermedio

Si esto pasa en un programa americano, con su bandera, le linchan los medios y lo despiden ipso facto.

Atónita por estas faltas de respeto institucional d Grupo @antena3com — Mara (@MaraCAmor) 31 de octubre de 2018