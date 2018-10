Eva González presentará 'La Voz': «Pensé en si estaba haciendo lo correcto» Eva González presentará La Voz. / E. C. Eva González ha explicado los motivos de que aceptara presentar La Voz CARLA COALLA Miércoles, 17 octubre 2018, 23:13

«Es un formato que me apasiona, yo he estado haciendo durante diez años 'Se llama Copla' y es mi medio, a mí la música me hace vibrar, me hace sentir y he dicho que sí». Era la esperada explicación de Eva González a Pablo Motos tras confirmarse en 'El Hormiguero' rumores, que ella sería la presentadora de la nueva edición de 'La Voz'. Un momento que ha hecho que se relajen los nervios de «un día duro, de mucho ajetreo y con un niño de siete meses que necesita que lo atienda, que le cambie los pañales y que no entiende de prisas ni de horarios», confesaba la modelo y presentadora.

Eso sí, a pesar de rápida, la decisión de dejar sus otros proyectos para afrontar el reto de conducir 'La Voz' no ha estado ausente de dudas, tal y como ha relatado Eva González en la sincera entrevista que le ha concedido a Pablo Motos: «Pensé en si estaba haciendo lo correcto, pero sé que sí, porque yo soy una persona que me dejo llevar mucho por lo que siento y la ilusión, el nuevo reto, las ganas y todo eso lo tenía. Tenía los ingredientes, tenía el proyecto, solo faltaba el sí y lo tenía también».

El presentador de 'El Hormiguero 3.0' ha aprovechado para preguntarle sobre el cambio de cadena, ya que Eva deja 'Masterchef' y Televisión Española atrás. «Son quince ediciones de Masterchef con unas grabaciones muy intensas, con unas personas que se convierten en tu familia, en tus amigos. Es un programazo que es un éxito en la televisión y va a seguir siéndolo, entonces, esa parte de melancolía también la tienes».