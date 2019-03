SÁL-VA-ME GH Dúo | Desagradable episodio de Carolina Sobe en el lavabo Raquel Lozano en 'GH DÚO'. / Telecinco Raquel ha hablado de uno de los episodios más desagradables que ha vivido dentro de la casa del reality CARLA COALLA Viernes, 8 marzo 2019, 20:53

Séptima expulsada de 'GH DÚO', salvándose Kiko Rivera la semana pasada de salir de la Casa, hoy ha sido la invitada estrella de 'Sálvame', donde ha hecho unas declaraciones de lo más reveladoras. La joven ha hablado de la expulsión de anoche, en la que Ylenia Padilla resultó ser la elegida por la audiencia para no continuar en el concurso. Así, María Jesús Ruiz se ha convertido en una de las grandes favoritas del programa de Telecinco, pues ya son varias las ocasiones en las que el público ha decidido que siga su aventura en Guadalix de la Sierra.

Pero Raquel Lozano también ha hecho una revelación que ha despertado todo tipo de reacciones entre el público y los propios colaboradores de 'Sálvame', pues la imagen que ha proyectado su comentario no resultaba del todo agradable. Hablaban de lo habitual que era que María Jesús Ruiz pusiera la lavadora con pocas prendas, cuando ella ha comentado que prefería eso a «Carolina Sobe, que lava las bragas en el lavabo mientras tú te lavas los dientes».

Raquel Lozano ha aclarado que le extrañaba que no se hubiera visto porque era algo que, según ella, Carolina Sobe hacía con bastante frecuencia en el concurso de Telecinco: «Hombre, yo estar lavándome los dientes mientras ella se pone a limpiar sus bragas en el mismo lavabo no lo veo muy higiénico, la verdad, y no es agradable», ha repetido varias veces.