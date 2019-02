Kiko Rivera confiesa uno de los secretos más íntimos de su matrimonio en 'GH DÚO' Irene y Kiko concursan juntos en 'GH DÚO'. / Telecinco El hijo de Isabel Pantoja y su mujer, Irene Rosales, se han convertido en una de las parejas favoritas de la audiencia CARLA COALLA Lunes, 18 febrero 2019, 20:49

La relación de ambos hace reir diariamente al resto de concursantes del programa, incluso está convenciendo a la audiencia de que son dos firmes candidatos a llevarse el gran premio. Los dos se encuentran cómodos frente a las cámaras, lo que ha provocado que Kiko Rivera haya confesado en la Casa de Guadalix de la Sierra uno de los secretos más íntimos de su pareja. El joven se ha referido así al hecho de que es Irene Rosales, su mujer, la que le corta las uñas de los pies: «Mi mujer me las corta. Yo no sé cortármelas».

Este momento, en el que los espectadores de 'GH DÚO' han podido ver a Irene Rosales cortándole las uñas de los pies a Kiko Rivera, ha llevado al propio Kiko Hernández a asegurar en 'Sálvame' que la joven está verdaderamente enamorada del hijo de Isabel Pantoja: «Esos pies de Kiko, que le huelen fatal porque tiene hongos, e Irene cogiéndolos y cortándole las uñas, que incluso le salta una y se le mete en la boca, eso no lo haces si no estás verdaderamente enamorada».

Eso sí, Irene Rosales también ha recibido ciertas críticas por parte de María Patiño, debido a que en una conversación con Carolina Sove ha asegurado que ella solo ha vendido «su boda, el nacimiento de sus hijas y cosas así, pero muchas veces me han preguntado y yo no he dicho nada». La periodista ha dicho que está «muy desubicada», porque « ha vendido mucho, un 80% de los ingresos que tienen ella y Kiko Rivera se lo deben a la prensa«.