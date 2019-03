María Jesús Ruiz se queda sola en 'GH DÚO' María Jesús Ruiz y Antonio Tejado discuten acaloradamente. / Telecinco Esta noche sabremos si se salva de la expulsión del jueves CARLA COALLA Martes, 5 marzo 2019, 22:13

«Ya tiene lo que quiere la falsa de mierda esta. Yo me iré pero me iré con la cabeza bien alta. No aguanto más a esta señora», decía Ylenia Padilla, muy enfadada. Mientras, Antonio Tejado se ha referido a la exMiss España como «un fraude», aunque ella lo negaba una y otra vez con lágrimas en los ojos. Este es el panorama que hoy se está viviendo en la Casa de Guadalix de la Sierra, con los protagonistas de 'GH DÚO' claramente divididos en dos partes: por una, María Jesús Ruiz; por otra, el resto.

María Jesús Ruiz ha acusado a Ylenia Padilla de querer ser «una Belén Esteban cualquiera, pero solo es una copia barata», de Antonio Tejado ha dicho que «cambió conmigo cuando no quise acostarme con él». Y es que los que fueran más que amigos durante un corto periodo de tiempo, ahora están a la gresa a diario.

El último enfrentamiento de ambos ha sido a causa del gancho del baño para colgar una toalla que supuestamente, pertenecía a Antonio Tejado (tal y como lo confirmaba, según él, una pegatina). Tejado ha acusado a María Jesús Ruiz de quitar la pegatina y colgar su propia toalla, dando lugar a un enfrentamiento entre ambos que ha provocado que la exMiss España se convierta en la oveja negra de la primera edición de 'GH DÚO'. Esta noche sabremos si es ella la elegida por el público para salvarse de la expulsión del jueves del concurso de Telecinco.