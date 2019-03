Entrevista Irene Junquera: «Quería ser actriz, luego quise ser presentadora» Irene Junquera posa para presentar su nuevo programa. / MEDIASET Presenta 'Safari, a la caza de la tele', el programa de 'zapping' que emite este martes FDF JULIÁN ALÍA Lunes, 11 marzo 2019, 20:52

Irene Junquera (Madrid, 33 años) se retiró de las tertulias futbolísticas, tras más de una década, por la «carga de trabajo» que acumulaba. Con sus colaboraciones en 'Zapeando' y 'Vamos tarde', decidió dejar 'El Chiringuito de Jugones'. Ahora, Junquera presenta 'Safari, a la caza de la tele' en FDF, donde, de lunes a viernes y en directo, a las 18:50 horas, analiza junto al cómico Nacho García los momentos más destacados y graciosos de los canales de Mediaset, una labor que no le viene nueva, dado su paso por el programa de 'zapping' de La Sexta.

- ¿Cómo han sido los primeros pasos en este nuevo programa?

Llevamos muy poco tiempo, pero muy bien. Ya teníamos buenas sensaciones desde los pilotos. Es un programa muy sencillo, pero resultón. Me gusta llamarlo así. Nos lo pasamos muy bien haciéndolo, y creemos que el espectador también. Tiene ritmo y estamos muy contentos.

- ¿Por qué dejó las tertulias de fútbol?

Cuando dejé 'El chiringuito' estaba compaginándolo con 'Zapeando' y con un magacín por las tardes en Europa FM. Era tal la carga de trabajo que tenía que dejar algo. Y consideré que la etapa en 'El chiringuito', después de 10 años, ya estaba acabada. Tenía demasiado trabajo, estaba muy cansada, y tuve que tomar una decisión. Pero nunca me he desligado del mundo del deporte.

- ¿Lo echa de menos?

Echo de menos todo en realidad, 'El chiringuito', 'Zapeando'. Al final, los programas son las personas, y yo me lo he pasado muy bien y he hecho muchos amigos. En ese sentido, sí que lo echo de menos. A día de hoy mucha gente me pregunta que cuándo voy a volver. Nunca se sabe.

- ¿Vuelve con 'Safari' a la senda de 'Zapeando'?

Bueno, es parecido en el sentido de que también es como un análisis de lo que pasa. Me quita el mono de hacer entretenimiento.

- ¿Le gusta más presentar que ser colaboradora?

Disfruto muchísimo más siendo presentadora porque es lo que quiero hacer, pero de colaboradora también me siento cómoda. Ahora estoy feliz siendo copresentadora.

- Y tiene una buena legión de seguidores también.

Lo que siempre he deseado y soñado desde que era pequeña era triunfar en lo que me propusiera. Quería ser actriz, luego quise ser presentadora, y, de momento, todo lo que he querido en la vida lo he ido consiguiendo. Siempre he querido llegar lejos y ser feliz con lo que hago. Y eso lo he logrado. Si hay gente detrás apoyándome, pues doblemente feliz.

- ¿Qué otro formato le gustaría presentar?

Siempre he tenido el sueño de hacer un programa de entrevistas.

- Siempre periodista por encima de 'influencer', ¿no?

No me considero para nada 'influencer'. La gente que me sigue creo que lo hace porque le gusta mi trabajo. Si al final, por seguirme en redes, ejerzo algún tipo de influencia sobre ellos. No lo sé. Uso las redes con el objetivo de mostrar lo que hay detrás de la imagen que se ve en la tele. Soy una persona muy natural, y me gusta que la gente que me sigue reciba eso.

- ¿Y ha llegado a añorar el anonimato?

No soy Madonna, pero es verdad que en algunos momentos tienes que tener más cuidado. Como decía, soy muy natural, y a veces no soy consciente de que a lo mejor estoy haciendo una tontería y que alguien me puede estar viendo. Pero no me molesta. La gente con la que me encuentro es muy agradable, y en lo único en que lo he pasado un poquito peor ha sido cuando he visto cosas de mi vida privada en los medios.