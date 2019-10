Isabel Pantoja se estrena como jurado La cantante Isabel Pantoja junto al presentador Jesús Vázquez. / EFE Telecinco ya ha grabado las dos primeras fases de 'Idol Kids', su nuevo 'talent' musical infantil. El premio, 5.000 euros en formación JULIÁN ALÍA Madrid Martes, 29 octubre 2019, 09:26

Tres mil niños se han inscrito en el 'casting online' de 'Idol Kids', el nuevo 'talent show' musical de Telecinco, que ya ha grabado sus dos primeras fases. El espacio, al que los responsables de la cadena no han puesto aún fecha oficial de estreno, lo presenta Jesús Vázquez, y su jurado está compuesto por Edurne, Carlos Jean e Isabel Pantoja, que, tras su paso por el 'reality' 'Supervivientes', se convierte por primera vez en juez de un programa de televisión.

'Idol Kids' es la adaptación española e infantil de 'Idols', uno de los formatos de mayor éxito mundial, en antena en un centenar de países desde su estreno, en 2001, en el Reino Unido. La selección del ganador de entre esos miles de niños inscritos se lleva a cabo en tres fases: 'Los castings', 'Los rankings', que son las partes que ya han sido grabadas, y las últimas galas, que se comenzarán a producir en las próximas semanas con una nueva escenografía. Se trata de tres programas de semifinales -a las que llegará un jotero, según adelantó el propio Jesús Vázquez- y de la gala final, de la que saldrá el vencedor de la primera edición de este nuevo concurso, que se hará con 5.000 euros para invertir en su formación musical.

En los siete programas en los que se desarrollan 'Los castings', cada miembro del jurado, y también el público, tienen que valorar a los aspirantes con un dispositivo que cuenta con dos botones: uno verde y otro rojo. Cuando los solistas ha obtenido al menos dos 'verdes', se hace visible el porcentaje de aceptación que han cosechado por parte del público presente en el plató, que les permitirá tener una mejor posición frente a sus oponentes en la siguiente fase. Sin embargo, y de un modo similar a como ocurre en 'Got Talent', de la misma productora y del mismo canal, el jurado tiene potestad para otorgar hasta veinte tiques dorados, que suponen una clasificación directa a la última fase.

Posteriormente, en los dos programas de 'Los rankings', en los que solo compiten los treinta primeros niños de la clasificación, se da vía libre a un total de 16 aspirantes; 14 por veredicto de público y jurado, y dos mediante los boletos dorados. De este punto es donde se parte a las últimas galas (tres de semifinales y una final), en las que el público adquiere un mayor protagonismo. En conjunto, el concurso consta de trece programas, todos ellos grabados previamente.

«Lo más bonito de mi carrera»

«He trabajado mucho en televisión y he salido en ella toda la vida, pero, para mí, esta ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi carrera artística», reconoció este lunes Isabel Pantoja en la rueda de prensa de presentación de 'Idol Kids'. La tonadillera dijo que se sentía plenamente identificada con los niños y que jamás pensó que sería capaz de participar en un programa juzgándolos.

«Las dos primeras semanas lo pasé fatal -confesó-. Me veo reflejada en ellos, y lloro desde que les veo salir con su micrófono entre las manos, que no paran de temblarles. Yo empecé con 7 años y no tuve la oportunidad de participar en un programa de esta naturaleza porque no existían». Agregó que le costaba mucho apretar el botón rojo para descartar a un concursante, lo que le ha hecho ganarse entre sus compañeros el mote de 'Panroja'.

La cadena apuesta por el estreno de un formato musical infantil poco después de que 'Prodigios' (La 1 de TVE) se lleve un Premio Iris del Jurado 2019, pero también cuando 'La Voz Kids' (Antena 3), que anteriormente se emitía en Telecinco, no está pasando por un buen momento de audiencias. «Percibimos que un gran formato como 'La Voz Kids' está afectado de una afonía, y para nosotros es un desafío», declaró por su parte Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset, convencido de que 'Idol Kids' «tiene oportunidad» de éxito porque «es más abierto, está en la calle y bucea en la personalidad del concursante».