Jorge Javier se sincera: «Transformé mi inseguridad en prepotencia» Muchos han criticado la reprimenda que el presentador le soltó a Alejandro Albalá, concursante de GH DÚO EL COMERCIO Gijón Viernes, 15 marzo 2019, 21:16

Aunque en muchas ocasiones se asocie con éxito, lo cierto es que la fama puede jugar muy malas pasadas a quienes la poseen. Este es el caso de Jorge Javier Vázquez. El presentador estrella de Telecinco ha confesado a sus seguidores en su blog qué le ocurrió cuando su popularidad empezó a subir como la espuma.

«Nuestro oficio tiene mucho de esquizofrénico: trabajas para que la gente te vea y, luego, tienes que ideártelas para intentar vivir al margen de todo lo que conlleva la popularidad porque si no corres el riesgo de que se te vaya la olla», reconocer el presentador, quien asegura que no es sencillo estar continuamente en el ojo del huracán y tener que lidiar con las opiniones ajenas de forma continua

«Cuando empecé a trabajar en esto, creía que la opinión del público no me importaba, que por encima de todo estaba yo. No escuchaba. Ahora creo que era por inseguridad. Transformé esa inseguridad en prepotencia. Esa fue mi manera de luchar. Y me equivoqué», escribe en su Twitter.

Es frecuente que a Jorge Javier se le tilde se soberbio y prepotente por algunas actuaciones que se han podido ver en la pequeña pantalla, precisamente hay quien critica lo duro que fue con el concursante de GH DÚO, Alejandro Albalá.

Jorge Javier admite que esta reflexión la ha hecho con el tiempo: «No he sido capaz de reconocerlo hasta que me he sentido seguro en mi trabajo», ha reconocido el de Badalona.