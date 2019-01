Jorge Javier Vázquez censura las acusaciones de Julio Ruz María Jesús y Julio han protagonizado otro altercado durante la gala. / Telecinco Las redes sociales aplauden cada uno de los comentarios de Carolina Sobe CARLA COALLA Jueves, 24 enero 2019, 23:50

«Estabas llorando y al minuto estabas riendo. Eso es lo que tú haces, utilizar las lágrimas para hacerse la víctima, pero tú una víctima no eres. Una persona que dice de su maltratador lo que tú dices es para que se te cayera la cara de vergüenza. En este país mueren mujeres a manos de sus maltratadores y tú estás haciedo una barbaridad». Ahí ha sido cuando Jorge Javier Vázquez ha tenido que intervenir, censurando los comentarios de Julio Ruz durante la emisión en directo de la gala de 'GH DÚO'. «No mira Julio, por favor, te pido de todo corazón que no vuelvas a utilizar ese argumento porque precisamente estamos todos muy sensibilizados con ese tema como para hablarlo en un programa de televisión. Por favor, no es el lugar, no es el momento y no es el tono. Por favor, me gustaría que no volvieras a usarlo nunca más. No hay debate». Así de contundente se ha mostrado Jorge Javier Vázquez con las declaraciones de Julio Ruz en la gala de 'GH DÚO', que ha terminado aceptando, de buen grado, los comentarios del presentador.

Lo que no ha quedado ahí ha sido la discusión entre Julio Ruz y María Jesús Ruiz, pues ha terminado saliendo a la luz que la ex-Miss España le fue infiel. De hecho, Julio quería que María Jesús reconociera lo ocurrido durante la gala de 'GH DÚO', algo que ella ha confirmado, al tiempo que ha vuelto a poner de manifiesto que aunque «no quiero mantener una relación sentimental con él, si me necesita me va a tener siempre».

Las redes sociales, por su parte, que se han mostrado muy críticas tanto con María Jesús Ruiz como con Julio Ruz, aplauden los comentarios de Carolina Sobe, que sigue fiel a su naturaleza, sin pelos en la lengua: «Por culpa de sus tonterías y sus gilipolleces me puedo ir a la calle. Estamos simpre con la misma mierda de Gil Silgado. No es Bertín Osborne, es Gil Silgado».