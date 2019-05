Josecho se despide de Masterchef El madrileño residente en Llanes tuvo que abandonar el programa después de romperse un tobillo Miércoles, 1 mayo 2019, 12:30

Se acabó la aventura de Josecho en Masterchef. Este madrileño afincado en Llanes desde 2012 ha tenido que abandonar el programa. Y no por su falta de dotes culinarias sino por un problema médico: se rompió un tobillo. «Ha sufrido una desafortunada caída, se ha roto el tobillo y ha tenido que retirarse de la competición», anunció Jordi Cruz, jurado del programa.

Con su salida del programa se va uno de los concursantes más carismáticos de esta edición de Masterchef. Con su eterna sonrisa, Josecho se había ganado la simpatía de sus compañeros. Al inicio del concurso, en conversación con este periódico, Josecho se mostraba encantado con la aventura. «Es una experiencia intensa, exigente, fascinante, muy dura, no apta para cualquiera».

Este economista madrileño que empieza sus días acudiendo al mercado y que le cogió el gusto a los fogones en la infancia «viendo cocinar a mi abuela, a mi madre, a mis tías», es un enamorado de Asturias que sedujo a los jueces del programa escanciando sidra en la prueba inicial. «De aquí no quisiera moverme, ¡pedazo de tierra! Me siento querido. Además, la rubia, Emma, que es una morenaza, no me dejaría», afirma. Fue ella, su pareja, quien le empujó a presentarse al concurso. «Tiene una confianza ciega en mí, en ese aspecto. Tiene mucha determinación», señaló.

La edición de este año de Masterchef sigue contando con representación asturiana. Natalia consiguió superar las diferentes pruebas y sigue adelante en esta reñida competición.