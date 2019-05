No habrá secuela de 'Juego de Tronos' Arya Stark (Maisie Williams). / HBO HBO responde a la petición de los fans que piden una 'spin off' con Arya Stark (Maisie Williams) como protagonista CARLA COALLA Jueves, 23 mayo 2019, 19:27

Desde que se emitiese el final de 'Juego de Tronos' la madrugada del domingo al lunes nos han dejado de sucederse los comentarios sobre la posible continuación de la ficción. Una de las teorías que cobraba más fuerza, visto el desenlace de la historia de todos los pseronajes, era la de que se grabase una secuela sobre Arya Stark y sus aventuras descubriendo «qué hay al oeste de Poniente, allí donde no llegan los mapas», tal y como relató el propio personaje. Por ello, la HBO se ha visto obligada a intervenir y hablar de lo que los fans de la serie pueden esperar.

Ha sido el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, quien se ha encargado de negar tajantemente que vaya a haber una secuela de 'Juego de Tronos' que esté protagonizada por algunos de los personajes de la ficción, tales como Arya (Maisie Williams) o Jon (Kit Harington). «No, no, no. Quiero que 'Juego de Tronos' sea la serie de Dan y David. No quiero coger los personajes de su mundo, que han hecho hermosamente, y ponerlos en otro mundo con otra persona creándolos», ha dicho, contundemente, Bloys.

Lo que sí se ha confirmado es que habrá tres precuelas de 'Juego de Tronos', entre las que se encuentra 'Bloodmoon'. Esta ficción, que estará protagonizada por Naomi Watts, se desarrollará 5.000 años antes de los hechos narrados en la serie de la HBO y la producción del capítulo piloto ya está en marcha.