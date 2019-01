Kiko Rivera: «Sigo sin ir solo a ningún lado, no me dejan» Kiko Rivera confiesa su adicción a las drogas. / Telecinco El hijo de Isabel Pantoja continúa relatando cómo ha sido su recuperación de la adicción que sufrió a las drogas CARLA COALLA Lunes, 21 enero 2019, 23:34

Kiko Rivera se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la primera edición de 'GH DÚO', donde concursa junto a su mujer, Irene Rosales. Además de su enfrentamiento con Sofía Suescun, que tiene tanto a la Casa de Guadalix de la Sierra como al público divididos, su confesión sobre su adicción a las drogas lo ha puesto en el punto de mira. El dj., relató en la gala del pasado jueves que lleva «limpio un año y medio», pero que su mujer y su madre tuvieron que luchar mucho para que él aceptase ponerse en tratamiento. Ahora lo ha contado porque se ha sentido con fuerzas, pero sobre todo «para ayudar a todos aquellos que estén pasando por lo mismo, para demostrarles que se puede».

A pesar de todo, el camino es largo, tal y como afirma Kiko Rivera, con nuevas revelaciones que ha hecho esta misma noche desde la Casa de 'GH DÚO': «Sigo sin ir solo a ningún lado, no me dejan. Estoy muy bien, he salido de ahí, pero necesito apoyo«. Además, el músico ha vuelto a destacar el crucial apoyo de Irene Rosales y de Isabel Pantoja, que para él son los grandes pilares de su recuperación: «Justo al empezar con Irene empezó la mala época. En mis peores momentos, ha estado ella. Me he tenido que pegar muchos meses encerrado en mi casa. No fui a un centro porque yo tenía el miedo de que se formase la marimorena», añadiendo que, «en el tiempo en el que no he estado trabajando, a mí me ha ayudado mi madre económicamente. Mi madre también tiene el cielo ganado, desde hace muchísimo tiempo».