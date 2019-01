Kiko Rivera sufrió chantaje a causa de su adicción a las drogas Kiko Rivera confiesa su adicción a las drogas. / Telecinco Jorge Javier Vázquez lo ha contado en directo en la gala de 'GH DÚO' CARLA COALLA Jueves, 17 enero 2019, 23:41

«Te has liberado», con esas palabras ha querido Jorge Javier Vázquez recordar la gala del pasado martes de 'GH DÚO', en la que Kiko Rivera confesó que había sido adicto a las drogas. A pesar de que ya lleva un año limpio, hasta ahora no ha reunido las fuerzas para contar todo lo que pasó. El joven ha repetido que lo ha dicho «para ayudar a todos aquellos que están pasando por la misma enfermedad, para que sepan que se puede salir».

Jorge Javier Vázquez ha querido contar también que Kiko Rivera fue extorsionado por muchos que sabían el problema que tenía. Algo que el hijo de Isabel Pantoja ha confirmado, al tiempo que ha querido agradecer de nuevo a su mujer, Irene Rosales, el apoyo que le prestó para que saliera de las drogas.

Lo que no esperaba Kiko Rivera es que su confesión animara a otras personas a relatar su particular infierno con las drogas. Ylenia Padilla, otra de las concursantes de 'GH DÚO', también ha narrado en el confesionario su episodio: «Yo tuve que hacer lo mismo que Kiko. No quiero la noche ni en pintura. Quiero vivir otro tipo de vida». Y aunque Ylenia ha asegurado que ella no llegó «al mismo nivel que Kiko», sí ha tenido que decir que no a muchos trabajos: «He perdido mucho dinero, pero he ganado en salud».