Reencuentro entre Pablo López y una ex-compañera de 'OT' en 'La Voz' Noelia Cano fue concursante de 'OT'. / Antena 3 Noelia Cano no ha logrado que ningún 'coach' se diera la vuelta CARLA COALLA Miércoles, 9 enero 2019, 08:00

«Yo estuve encerrado 80 días con esta mujer en un sitio y no fue un ascensor». Una confesión que se ha convertido en la carta de presentación de Noelia Cano, quien fuera compañera de Pablo López en 'Operación Triunfo'. La reacción del resto de 'coaches' no se ha hecho esperar, entendiendo rápidamente la relación que había unido a Pablo y a Noelia. «¿Me puedes hacer un favor? ¿Te puedes quedar aquí conmigo el rato que estés?», le pidió su ex-compañero de 'OT', entristecido por no haberla reconocido y no haber pulsado el botón. Un momento agridulce al que el propio Pablo ha puesto la nota de humor, respondiendo a todas las preguntas que le hacían a Noelia el resto de 'coaches'.

«Yo estoy enfadado con ella porque no la he reconocido. Noelia abre la boca y yo sé que es ella, hasta escribí canciones para ella. La conozco, con su acento, no me da miedo admitir que yo no la he reconocido y eso es lo que más me preocupa de todo. Yo me iría con ella al fin del mundo», decía Pablo López, sin dejar de abrazar a Noelia Cano, la que fuera su compañera en 'OT'. Antonio Orozco ha tratado de animarlos a ambos, destacando lo difícil que tiene que ser subirse al escenario de 'La Voz', a lo que la valenciana ha respondido que sí «impone, pero lo más difícil es cuando vosotros estáis de espaldas. Yo te canto una canción y necesito mirarte a los ojos. Aquí no puedes y eso te va poniendo más y más nerviosa», ha confesado. Pablo la ha acompañado a la salida, sin parar de repetirle que «no se hace esto, tía».

«Ahora mismo estoy desilusionada pero bueno, no ha podido ser y ya está. A seguir. La vida del artista es así», ha dicho Noelia Cano al abandonar el plató de 'La Voz' en el que se ha reencontrado con su ex-compañero de 'OT', Pablo López.