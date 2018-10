Lolita enseña la faja y Corbacho besa a Chenoa en 'Tu Cara Me Suena' Lolita y Chenoa forman parte del jurado de Tu Cara Me Suena 7 / Antena 3 Ana Guerra y Mimi regalaron una faja a Lolita y otra a Chenoa CARLA COALLA Sábado, 20 octubre 2018, 01:53

Ha sido una de las galas más divertidas de Tu Cara Me Suena 7 gracias a la calidad de las actuaciones y a unos concursantes que se dejan la piel semana tras semana. Así lo ha vuelto a poner de manifiesto el público, haciéndolos líderes de la noche de nuevo.

María Villalón ha interpretado la canción que Shakira le dedicó al padre de sus hijos, 'Me enamoré', pero no ha sabido conseguir lo que le pedían. «Si hubieras sido más exagerada, si te lo hubieras creído más, hubieras sido una buena Shakira», decía Carlos Latre. «Lo sé», repetía ella. Una puntuación que nada tenía que ver con la de José Corbacho, quien, con Rafael y su 'Escándalo', ha triunfado tanto en plató como en las redes. Él, emocionado, le ha plantado un beso en la boca a Chenoa: «¿Le puedo poner +12?», preguntaba la jmiembro del urado mientras reía a carcajadas. Una puntuación que aún ha superado Soraya «por la dificultad que tenías y cómo te has entregado», explicaba Àngel Llàcer.

Anabel Alonso, por su parte, ha recibido un 9 de Lolita, «porque realmente haces que la gente disfrute, que la gente se ría y te lo tomas todo con una sonrisa y con muy buen humor». Jordi Coll tampoco ha recibido una gran puntuación, aunque Carlos Latre lo ha animado: «Espero grandes cosas de ti». Manu Sánchez sí ha obtenido reconocimiento, sobre todo por parte de Lolita, que ha premiado que, como Anabel, da «mucho juego».

De Carlos Baute han dicho que «tiene una gran versatilidad», mientras que a Mimi, acompañada de Ana Guerra, Llàcer les ha echado en cara que les haya faltado «la pimienta que os he dicho antes». Las ex-concursantes de OT les han regalado fajas a Lolita y Chenoa. La primera, siguiendo con la broma, se ha levantado el vestido y se la ha probado, protagonizando uno de los momentos más divertidos de la noche. El último en recibir la puntuación del jurado ha sido Brays Efe, que ha recibido un 9 de Chenoa.

El público ha coincidido con el jurado, haciendo vencedora de nuevo a Soraya Arnelas.

Además de Ana Guerra, Tu Cara Me Suena 7 ha contado con la actuación estelar del actor Antonio Garrido, que se ha metido en la piel de Miguel Bosé. Su versión de 'Bandido' ha encandilado tanto al jurado como al público.