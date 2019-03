GH DÚO La madre de Tejado: «A Candela le he lavado la ropa interior» Antonio Tejado, nuevo expulsado. / Telecinco Antonio Tejado se convierte en el noveno expulsado de 'GH DÚO' CARLA COALLA Viernes, 15 marzo 2019, 19:25

Se cumplieron los pronósticos y el colaborador de 'Sálvame' salió ayer de la Casa de Gudalix de la Sierra, enfrentándose con ello tanto a Candela, su expareja sentimental, como a Julio Ruz, el exnovio de María Jesús Ruiz y padre de su hija. «No comparto tus pensamientos, pero como concursante has sido magistral y eso no puedo negarlo», le decía Jorge Javier Vázquez a un Antonio Tejado que llegaba al plató dispuesto a sacar las armas.

Así lo demostró con Julio Ruz, llegando a un punto en el que fue el propio Jorge Javier Vázquez el que tuvo que ejercer de árbitro, logrando que la sangre no llegase al río. Veremos si la semana que viene aterriza también en plató la tercera en discordia, pues María Jesús Ruiz se enfrenta a la expulsión con Carolina Sobe y Juan Miguel como compañeros de nominación.

La que sin embargo se ha mostrado muy contenta con la expulsión de Antonio Tejado de la Casa de 'GH DÚO' es otra María Jesús, su madre, porque asegura que lo ve «feliz y relajado». Esto también supone para ella el fin de sus enfrentamientos con Candela Acevedo, su exnuera, de la que no entiende el comportamiento que está teniendo: «Yo no le he hecho nada a Candela, y nada es nada, hasta le he lavado la ropa interior, y que esté a mi lado y me trate de usted y de señora para mí es muy incómodo«, ha manifestado en Telecinco.