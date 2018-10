Boris Izaguirre, inmune MasterChef Celebrity: Antonia Dell'Atte consigue que Carmen Lomana sea expulsada Carmen Lomana se despide del programa. / Tve1 Boris Izaguirre consigue la inmunidad y Ona Carbonell va directa a la prueba de eliminación CARLA COALLA Lunes, 29 octubre 2018, 09:22

MasterChef Celebrity comenzaba ayer con la visita de Anabel Alonso y Bibiana Fernández, ambas necesarias para la primera prueba, en la que los jueces decidieron probar los platos a ciegas y adivinar quién había hecho cada uno. Para ello, Bibiana y Anabel fueron las encargadas de hacer el reparto de platos, todos ellos asociados al mundo de la Ópera. El premio merecía el esfuerzo: ganar el mandil dorado y obtener la inmunidad, algo que le hubiese venido muy bien a Carmen Lomana anoche para no ser la expulsada del concurso, con la consiguiente celebración de Antonia Dell'Atte.

«A mí nadie me quiere pero luego soy el talismán», decía Carmen Lomana a Bibiana Fernández justo antes de empezar la prueba. A ella le tocaba cocinar una chuleta de ternera empanada que ya se le antojó como todo un reto tan solo para poder partirla: «Yo no he partido una chuleta en mi vida», repetía Lomana. El plato no acabó de convencer a los jueces, pues «la carne es demasiado gorda para ser un filete empanado, la salsa de tomate no está mala pero tampoco está rica, está sin saltear, sin aliñar y creo que es de Carmen», sentenciaba Samanta. Sin embargo, Antonia Dell'Atte recibía aplausos, «está muy bueno». Y automáticamente todos coincidían en que el plato era de Antonia. El ganador de la inmunidad de MasterChef Celebrity, sin embargo, fue Boris, y Ona Carbonell fue directa a la prueba de eliminación.

Un crep terminó jugándole una mala pasada a Carmen Lomana, ya que al principio le quedaba muy gorda pero luego, gracias a las indicaciones de Samanta, consiguió la textura ideal. Eso sí, no logró superar a sus compañeros con su plato y se convirtió en la nueva expulsada de Masterchef Celebrity.