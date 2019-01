La mitad del 'rosco' de Fran, para Hacienda Fran González dice que cuando empezó a concursar, pensar en llevarse el bote «era una quimera». / T5 Técnicos del ministerio calculan que el asturiano tendrá que pagar entre un 46 y un 50% de los 1.542.000 euros del premio en impuestos E. C. Jueves, 24 enero 2019, 00:38

Fran González está estos días exultante. Después de 168 programas, el concursante que más tiempo ha estado de forma ininterrumpida en 'Pasapalabra' se llevaba el bote de 'Pasapalabra'. La grabación fue el 28 de diciembre del pasado año, pero el programa no se emitió hasta el pasado martes. Durante estos días, el asturiano ha mostrado su alegría, pero ahora toca hacer cuentas. Y es que los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que el fisco se llevará más de 700.000 euros del premio, que asciende a 1.542.000 euros. «Al final es la ley. Sigue siendo muchísimo dinero. Obviamente sería mejor tener el millón y medio, pero no soy avaricioso. Ese dinero sirve también para hacer carreteras, obras públicas...», contaba el concursante. Gestha señala que el flamante ganador del programa de Telecinco fijará la tributación de este premio según el IRPF de la comunidad autónoma donde resida más de 183 días durante este año 2019.

Los técnicos revelan que este premio tiene la consideración de ganancia patrimonial, que se integra en la base imponible general y está sujeta a una retención del 19% en el momento de la entrega, por lo que el ganador recibirá 1.249.020 euros netos, después que se le haya descontado 292.980 euros por las retenciones a cuenta del IRPF. En junio del próximo año, Fran González presentará su declaración de la renta correspondiente a 2019 e deberá pagar la diferencia de tributación entre la cuota resultante de la autoliquidación y las retenciones, es decir más de 420.000 euros adicionales. Con ello, la tributación efectiva estará entre el 46 y el 50% del premio de 1,5 millones, según la comunidad donde resida en este año, una carga acorde con el excepcional volumen del premio logrado.

Deportividad

Fran González asume el pago con deportividad. «¿Rabia? Hombre, sí, pero hay que asumirlo como buen ciudadano», señaló ayer a este periódico. Lo que tiene claro el asturiano es que el premio es un gran regalo y piensa disfrutarlo. «Lo primero que haré, una fiesta en condiciones con la familia y los seres queridos. Y luego ayudar a la familia, para que estén con más holgura en lo económico, tener un detalle con alguna ONG, que trabajan todos los días y que reman contra la corriente casi sin medios... Y también para viajar y seguir formándome. Me gustaría dedicarme en el futuro a la literatura. Pero ahora con más tranquilidad y con este colchón. Con 29 años tengo que pensar en el futuro».

Por ahora, Fran González no se ve concursando en otro programa de televisión, pero no lo descarta en un futuro. «La verdad es que me ha llenado tanto 'Pasapalabra' que no lo contemplo, al menos en el presente», señala el ganador de este bote millonario, que comprobará en sus propias carnes el precio que marca Hacienda.