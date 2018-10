'Operación Triunfo 2018' | ¿Quién será el primer expulsado de la Academia? Esta noche sabremos si Alfonso o Sabela abandonan la Academia CARLA COALLA Miércoles, 3 octubre 2018, 11:52

Quedan pocas horas para la tercera gala de 'Operación Triunfo 2018' y pronto sabremos quién se convierte en el primer expulsado de la nueva edición del 'talent show'. Después de «una de las actuaciones más aburridas de OT», en palabras del propio jurado, la semana pasada cerrábamos el programa con Sabela y Alfonso nominados para abandonar la Academia. Un reto que ha hecho que elijan 'Benditas Feridas' de Rosa Cedrón y 'All of me', de John Legend, respectivamente, para defender su derecho a seguir a allí.

El resto de concursantes también han estado preparando los temas que les fueron asignados en el reparto semanal, con los que tratarán de salvarse de las temidas nominaciones.

Canciones de la semana:

África y María, 'Friends', de Marshmello.

Famous y Damion, 'Déjala que baile, de Alejandro Sanz y Melendi.

Dave y Noelia, 'Volando voy', de Camarón de la Isla.

Julia y Carlos Right, 'Mi historia entre tus dedos', de Gianluca Grignani.

Marilia y Joan Garrido, 'Another day of sun', de 'La, la, land'.

Miki y Alba Reche, 'Alma mía', de Natalia Lafourcade.

Natalia y Marta, 'Tained love', Imelda May.

La gala también contará con las visitas de Tequila y Lola Índigo. Mimi Doblas, integrante de Lola Índigo, volverá a la Academia, lo que podría dejarle un sabor amargo si la emoción le juega una mala pasada, como ocurriera con Aitana en la gala 1 de Operación Triunfo 2018.