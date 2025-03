Óscar Jaenada: «'Hernán' es pura historia y nada de política»

Iker Cortés Madrid Martes, 19 de noviembre 2019, 19:39 Comenta Compartir

Se presenta como la serie de habla hispana más ambiciosa de la historia. Y, a juzgar por el asunto que aborda, no va desencaminada. Porque 'Hernán', a partir del 21 de noviembre en Amazon Prime Video, sigue los pasos de quien hace quinientos años lideró la expedición que inició la conquista de México. Para unos, un genocida, para otros, un héroe, ha sido Óscar Jaenada (Esplugas de Llobregat, 44 años) quien ha encarnado al explorador extremeño Hernán Cortés. El reparto también incluye a Víctor Clavijo, Michel Brown o Aura Garrido, entre otros.

-¿Cómo llegó el proyecto a sus manos?

-Yo estaba en México presentando la serie de Luis Miguel y me llamó Fidela Navarro, de la productora Dopamina, que quería ofrecerme algo. Tuvimos una cena y me presentaron el proyecto. Me dijeron que querían hacer algo sobre Hernán Cortés con un presupuesto y una idea muy claras.

-El de la conquista de México es un tema espinoso, ¿tuvo algún reparo a la hora de involucrarse en la serie?

-A priori, un actor que conoce algo sobre Hernán Cortés, no se puede negar. Vi una oferta muy bonita, con una gente que tenía muchas ganas de contar una historia y con la capacidad de poderla contar y con el gusto que creo que debía tener. Me lo tomé con una responsabilidad artística tremenda, pero nada más. No vi que hubiera ninguna intención política.

-Es un personaje lleno de claroscuros. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido para bien y lo que más le ha horrorizado?

-Lo que más me ha sorprendido es su lado humano y lo que más me ha horrorizado es su leyenda. Hay que extrapolarse quinientos años atrás y pensar en cómo eran los hombres de antaño. Eran de otra mentalidad, con otros miedos, otros riesgos, otros sueños... en definitiva, otra vida. Entender a Hernán Cortés ha sido muy difícil porque aquí no había un guionista al que preguntar. Yo suelo tirar de familiares, de documentos gráficos para saber cómo se movían o qué desayunaban, pero en este caso solo tenía a los historiadores, datos y libros que leer. Tuvimos la suerte de contar con el historiador César Moheno, especialista en la conquista, que estuvo todos los días durante el rodaje, lo que me dio mucha seguridad. Fue él quien nos contó quién es Hernán para los mexicanos y los españoles.

Ampliar Víctor Clavijo, en un fotograma de la serie.

-¿Y quién es?

-Eso es lo que más impresiona de esta historia, que lo que se cuenta aquí no tiene nada que ver con lo que se cuenta allí. Yo tengo una educación catalana, que no española, y conocía muy poco de Cortés. Que había ido a México. Y luego pensamos que eran indios salvajes, que vivían en chozas, cuando Tenochtitlán, por ejemplo, era una ciudad en la que vivían 200.000 personas mientras que en Londres solo había 60.000. En México a Cortés no se le considera un político o un enviado por el rey, es un sanguinario que solo se dedicó a exterminar a los indios y eso tampoco es verdad. Esa dicotomía ya me llamaba la atención. Sin ir más lejos el Ministerio de Cultura dijo en un tuit reciente que para no herir sensibilidades que no iba a referirse a los 500 años de la conquista de México. Pero, ¿a quién vamos a herir ahora si no debe quedar nadie ya?

-¿Cuál cree que es la razón de esta disparidad de opiniones?

-Creo que no se ha contado bien y que se conoce poco la historia. Y hay que hacerlo y acabar con ese silencio. En ese sentido la serie es historia, no hay ni una coma política. Presentamos un punto de vista unificado. Estos quinientos años se han dedicado a hacer leyenda: la nuestra por un lado y la suya por el otro, pero tenemos que partir de la historia y esta serie es un gran paso para que, sin prejuicios ni en México ni en España, demos una oportunidad a la historia.

-Pero se va a politizar.

-Se va a politizar porque es a lo que jugamos en este país, a politizar sobre cualquier cosa. Yo he leído entrevistas mías con titulares del tipo 'Óscar Jaenada, a favor del separatismo' (ríe) cuando no tiene nada que ver con la película o la serie que estoy promocionando y, además, no es verdad. La serie es pura historia. Se repitieron muchas tomas, por ejemplo, porque en un momento determinado Cortés no debía llevar una pluma en el sombrero. No hay nada político, no se le retrata ni como a un ídolo ni como a un villano. La idea siempre fue vamos a contar esta historia y prueba de ello es que la hemos vendido a History Channel.

-¿Qué opina de las palabras del presidente de México, que recientemente solicitaba que España pidiera perdón por la conquista?

-La historia está hecha a base de conquistas. A nosotros nos conquistaron decenas de veces y a ellos solo una, así que igual se lo toman de otra manera por eso.

-¿Cree que tiene sentido juzgar hechos históricos con la visión actual?

-Es que no es posible. A mí, que llevo treinta años de profesión y amo el oficio como un loco y trabajo con la empatia, metiéndome en la cabeza de todos los personajes, me ha costado mucho ser un hombre de hace quinientos años y no creo que la gente de a pie tenga tanta facilidad. Los hombres y las mujeres de entonces eran distintos, matar no era lo mismo, el oro no era lo mismo, el deseo no era lo mismo. Sí que creo que la serie ayudará a empatizar con Cortés, con Moctezuma, con los méxicas con Malinche... Si Hernán Cortés tiene mucha leyenda negra y mentira detrás, el resto ya ni te cuento. Esto es una oportunidad para saber qué paso.

Tres fotogramas de la serie.

-¿Cómo describiría a Hernán Cortés?

-Estudiándolo me he dado cuenta de que Hernán Cortés era un tipo que siempre iba hacia delante y algo que he descubierto es que ese «quemar las naves» no solo se refiere a lo que aconteció en Veracruz, sino a que no podía ir nunca hacia atrás. Cortés se lo montaba de manera muy chunga y todo por líos de faldas. Tenía algo de TOC con el sexo femenino y también quemaba las naves de manera pasional. Era un líder, con mucho agarre y aguante, algo anacrónico y también avanzado políticamente, pero nunca podía volver atrás porque eso le hubiese hecho perder la vida.

-Hay escenas de mucha acción, e incluso monta a caballo, ¿cómo se ha preparado para el personaje?

-Bueno, lo del caballo, después de tantas películas, ya sabía montar. Es verdad que hemos trabajado con las armas, pues cambia un poco el peso y las coreografías son duras y laboriosas pero lo considero una parte de mi trabajo. Pero es cierto que cuando llegas a Veracruz, las playas son distintas, los colores son distintos, y puedes empatizar con esos hombres que, cuando llegaron a aquella tierra, no sabían lo que se iban a encontrar detrás de aquellos árboles. Ha sido sobre todo una preparación más sensorial.

-Apuesta a menudo por personajes históricos fuertes.

-A ver, también hay algo de suerte, pero es cierto que hay que buscarlos. Con Cantinflas corrí el riesgo de moverme a EE UU a hacer el casting, ya que podía haber perdido dinero, pero salió bien. Quiero hacer personajes de los que creo que puedo aprender algo y también creo que puedo enseñar algo.

-La fotografía de la serie es distinta. Hay muchos primeros planos y la cámara a menudo está muy cerca de los actores. ¿Cómo logra uno abstraerse?

-Pues mira soy muy partidario de «quítame la cámara de aquí» (ríe). Es que entiendo que es muy rico que se viera América. Esta historia se ha contado varias veces pero en España o en Canarias, una vez la ruedas en América se nota que es América. La fauna, la flora, el color de la tierra, de los árboles. Es riquísimo que hayamos podido rodar en Veracruz, en la selva e incluso en Medellín (Extremadura)... Todo eso me ha ayudado a meterme en el personaje y en el mundo y al espectador le ayudará también.

Vídeo. El tráiler de 'Hernán'.