«OT no es odio» 'OT 2018': África, acosada por insultos y amenazas de muerte África es una asidua de las redes sociales. / Instagram de África La joven y su familia se plantean emprender acciones legales CARLA COALLA Viernes, 26 octubre 2018, 19:33

Las redes sociales se han vuelto a convertir en un arma de doble filo con una de las concursantes de OT 2018. La que fuera segunda expulsada de la presente edición del concurso no se imaginaba, cuando tuvo que abandonar la Academia de Operación Triunfo, que habría de lidiar con las amenazas de muerte, insultos y comentarios ofensivos que venía recibiendo. África fue acusada de hacer 'bullying' contra su compañero Damion, unas acusaciones que ella ha negado categóricamente: «Estoy segura de que cuando salga y yo se lo cuente se va a sentir mal y no se lo va a poder creer, porque él me quiere muchísimo y yo lo quiero muchísimo a él».

Esta situación ha sido un duro varapalo para África, ya que antes de entrar en OT 2018, era una gran entusiasta de las redes sociales, esas que ahora se han vuelto en su contra. Eso sí, asegura que ni siquiera las amenazas de muerte van a hacerla claudicar y que piensa seguir siendo asidua de las redes sociales, ya que son una de las armas con las que cuenta para seguir creciendo como artista. Sus padres, por otro lado,se plantean emprender acciones legales, dada la gravedad de los comentarios. Incluso desde la Academia, totalmente concienciados con este tema, emprendieron una campaña con el lema «OT no es odio».