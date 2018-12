'OT 2018' vuelve a estar acusado de «favoritismo» en su gala final La actuación de Natalia ha causado sensación. / Instagram de Operación Triunfo La actuación de Natalia ha hecho saltar todas las alarmas CARLA COALLA Jueves, 20 diciembre 2018, 00:24

Las redes sociales se han puesto en pie de guerra tras la actuación de Natalia, en la gala final de 'OT 2018'. La joven se ha enfrentado al tema 'Never enough' de Loren Alrred, siendo la cuarta de los cinco finalistas en actuar. Su número ha terminado con todo el público en pie, gritando «Natalia ganadora», a lo que Joe ha añadido que estaba seguro de que «el año que viene me pediré por Reyes tu disco». Pero no solo para lo bueno ha habido cabida durante su canción.

No me ha parecido bien que a Natalia se le pusiera semejante puesta en escena al nivel de JLo y a los demás un truño. Lo tenia que decir.#OT18GalaFinalpic.twitter.com/TlDufMknuB — Isa🍃 (@ItsBelM) 19 de diciembre de 2018

Las redes sociales han ardido al ver la espectacular puesta en escena de Natalia, ya que muchos usuarios han acusado a los productores de 'OT 2018' de «favoritismo», rumores que, junto a los de 'tongo', han acompañado a la edición. En este caso, se han materializado en la diferencia que, según los usuarios de Twitter, había entre los medios proporcionados a Natalia y los que había tenido Famous, minutos antes, durante su actuación. En todo momento se ha culpado a la organización, excluyendo a los concursantes de esta tendencia que beneficia a unos pocos, en detrimento de otros.

Favoritismos?en OT?pero que dices loki.#OT18GalaFinal lo que mas me fastidia es que al final estos favoritismos noble hacen ningun favor. pic.twitter.com/bWtL11FiEY — Cosmicat (@Superso48936748) 19 de diciembre de 2018

Recordemos que los comentarios sobre un posible 'tongo' en 'OT 2018' no han cesado, en torno a las nominaciones. Por otro lado, concursantes como Sabela habrían resultado perjudicados, según muchos seguidores del programa, en beneficio de otros, como Alba Reche o Natalia, de las que nunca se ha negado que eran grandes favoritas para alzarse con la victoria de esta edición de 'Operación Triunfo'.