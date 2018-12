'OT 2018': Famous, ganador. Así ha sido la gran gala final Famous se ha proclamado ganador de la edición. / Instagram de Operación Triunfo Pablo Alborán denuncia el asesinato de Laura Luelmo antes de su actuación CARLA COALLA Jueves, 20 diciembre 2018, 01:57

«Noventa y dos días después vamos a conocer al ganador de Operación Triunfo2018». Con estas palabras daba Roberto Leal comienzo a la gran final, en la que han estado presentes todos los participantes del concurso, y no solo los cinco finalistas. Alba Reche, Natalia, Famous, Julia y Sabela han arrancado la gala con el tema 'The edge of glory', una actuación grupal con la que han dado una gran pista del «galote» que se avecinaba.

Alba Reche

Ha sido la primera en actuar, con la canción 'Creep', de Radiohead, de la que ha asegurado que es «un temazo». La joven, que esta semana ha cumplido 21 años en la Academia, ha vuelto a recuperar una de las canciones que le sirvieron para superar el casting de 'OT 2018' que le valió para llegar hasta el final, lo que ya hiciera en la seminifinal con 'She used to be mine'. De nuevo ha vuelto a protagonizar una de las actuaciones más aplaudidas de la noche. «Has sido un regalo para este programa», le ha dicho Joe.

Famous

«Una gran evolución» es lo que más ha destacado Roberto Leal de Famous, que esta semana ha conseguido emocionar a la mismísima directora de la Academia, Noemí Galera. Dueño de una voz y de un movimiento únicos, esta noche ha elegido el tema 'I'm telling you I'm not going', de Jennifer Hudson, con el que ha vuelto a protagonizar uno de «los numerazos de la gala», como María le dijo hace semanas. Incluso Ana Torroja se ha puesto en pie para aplaudirlo, mientras el público coreaba su nombre.

Tras las actuaciones de Alba Reche y Famous, han sido Rozalen y David Otero los que han puesto música a la gala final de 'OT 2018' con 'Baile'. Han confesado que fue precisamente en Operación Triunfo, en la gala de Eurovisión del año pasado, cuando se conocieron y surgió esta canción. «Ahora empieza lo bueno, os queda toda la vida», les ha dicho María a todos los participantes de la edición de este año.

Julia

Ha sido la tercera de los cinco finalistas en actuar, con 'Déjame ser', de Manuel Carrasco. «Tienes tanta sensibilidad y eres tan guay, que cuanto más te vemos, más molas», le ha dicho Javier Ambrossi esta semana. Los usuarios de las redes sociales también han aplaudido sus cualidades artísticas, aunque no han pasado por alto el vestido de 'animal print' que llevaba, objeto de algunos de los mejores memes de la noche.