Carlos Right, expulsado 'OT 2018': Marta y Marilia, nominados de la gala 8 Miki se ha tirado al público en medio de la canción. / Instagram Operación Triunfo Las redes sociales han ardido tras la explosiva actuación de Miki y la emoción transmitida por Julia CARLA COALLA Jueves, 15 noviembre 2018, 01:25

Los primeros en subirse al escenario han sido los nominados, Carlos y Mireia, que han logrado del jurado una buena valoración: «No sé qué haríamos si tuviéramos que decidir nosotros quién lo ha hecho mejor», comentaban. Los que sí lo han decidido han sido los espectadores, que han querido que Marilia siga en la Academia con un 57% de los votos. Tras ellos, Famous y Marta han levantado al público con un tema discotequero que incluso ha hecho bailar a Ana Torroja: «No lo he podido evitar, me encanta esta canción», comentaba con respecto al 'September', de Earth, Wind & Fire, con el que se han subido al escenario los dos concursantes de 'OT 2018'.

«Es imposible no decir que has estado impresionante». Han sido las palabras que Ana Torroja le ha regalado también a Julia tras su desgarradora puesta en escena. La joven ha hecho soñar a todos los espectadores con una personal versión de '90 minutos', el tema escrito por Vanesa Martín para India Martínez. Una situación que también ha vivido Natalia, ya que ha cautivado tanto al jurado como al público de 'OT 2018' con una 'balada rota' que le venía como anillo al dedo a su voz. Un resultado que ha contrastado con el de María y Sabela, que no se han llevado tantos halagos.

Los últimos en cantar en la octava gala de 'OT 2018' han sido Miki, al que le ha tocado soltar energía por cada poro de su piel, y Alba, que esta semana ha cantado en francés. Miki ha sorprendido al tirarse al público, algo que a María le hubiera encantado hacer. «Llevo semanas pidiéndolo», repetía la madrileña. Dos de las actuaciones que han terminado por definir la complicada situación en la que se iba a mover el jurado, que cada vez lo tiene más difícil para nominar a cuatro. Esta semana, con Sabela como favorita, los nominados han sido: María, Marta, Marilia y Famous. Este último fue el concursante salvado por los profesores, mientras que María fue la elegida por sus compañeros para continuar su aventura en la academia.

El broche de oro a la gala lo ha puesto la actuación de Marta Sánchez y Carlos Baute con 'Te sigo pensando', un tema que se incluirá en el nuevo disco de la artista, que llegará al mercado el próximo mes de febrero de 2019. «Es muy especial porque se cumple el décimo aniversario de 'Colgando en tus manos'. David Bisbal ha sido el otro que ha hecho las delicias del público de 'OT 2018' al volver al «escenario que lo vio nacer», en palabras de Roberto Leal. Por otro lado, Lidia Pérez Blanco, de Gijón, ha sido la ganadora de la 'Experiencia OT' de esta semana.