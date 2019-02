Cristina Medina ('La que se avecina') la lía en 'Pasapalabra' Cristina Medina en 'Pasapalabra'. / Telecinco La actriz ha hecho gala de la faceta cómica que le ha hecho famosa CARLA COALLA Jueves, 14 febrero 2019, 21:17

No ha habido prueba esta tarde en 'Pasapalabra' en la que Cristina Medina, la actriz que da vida a Nines Chacón en 'La que se avecina', no haya dejado su particular huella. Acostumbrada a hacer reir, y con un don especial para la comedia, desde el principio se ha convertido en la absoluta protagonista del programa, desbancando a los propios concursantes.

El primer momento en el que Cristina Medina se ha hecho notar ha sido durante las presentaciones, pues cuando Christian Gálvez ha terminado la ronda, ha sido ella la que ha tomado la palabra para presentar al conductor de 'Pasapalabra'. La intérprete de 'La que se avecina' ha provocado con ello las risas del propio Christian, así como del resto del plató.

A este momento le ha seguido la prueba de la canción, en la que la actriz ha traído a colación el tema 'Carrie' tras escuchar los acordes de uno de los temas más conocidos de Amaral, 'Sin ti no soy nada'. Con su habitual naturalidad, Cristina Medina ha dado paso a su compañera de profesión, haciendo gestos que han despertado las risas de los espectadores de 'Pasapalabra'. Pero el momento más divertido de Cristina ha llegado con la última prueba, en la que Jero y Marco tenían que elegir entre tratar de recordar palabras en inglés o en francés. «Yo no tengo ni puta idea de francés«, ha soltado la actriz de 'La que se avecina', provocando de nuevo una carcajada general.