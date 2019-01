El 'zasca' de Christian Gálvez a Fran González en 'Pasapalabra' Fran González cumple su programa 160 en 'Pasapalabra'. / Telecinco Ha vuelto a luchar contra Gerardo por un bote de 1,494.000 euros CARLA COALLA Jueves, 10 enero 2019, 21:02

La presencia de Almudena Cid, mujer de Christian Gálvez, siempre marca la diferencia para el conductor de 'Pasapalabra'. El presentador no solo se ha deshecho en muestras de cariño hacia su pareja, como un dulce «venga, amore» antes de comenzar la primera prueba. También le ha lanzado un zasca al propio Fran González cuando el concursante aseguraba que estaba «encantado de estar con Almu y con Antonio».

«Bueno, tú más con Antonio», ha dicho Christian Gálvez, a lo que Fran González ha contestado que él «con los dos». Almudena Cid, que no ha perdido la sonrisa en toda la emisión. El presentador de 'Pasapalabra' no ha dejado de lanzar indirectas sobre su pareja en todo el concurso: «No porque sea Almu tiene esto que durar mucho», ha comentado, bromeando sobre un error de producción, que ha provocado que el trocito de canción inicial de la prueba musical fuera más largo de normal. Almudena, que se enfrentaba a Tania Llasera, ha intentado recordar, sin éxito, el título del tema, dando pie a la segunda broma del presentador: «Cuando se pone así en casa no hay quien la aguante».

Mientras Almudena Cid y Antonio Ruiz han acompañado a Fran González en el que ha sido su programa número 160 de 'Pasapalabra', Carlos Adán y Tania Llasera han sido los invitados del equipo azul. Junto a ellos ha estado Gerardo por segunda tarde consecutiva, que ha luchado con Fran por un bote de 1,494.000 euros.